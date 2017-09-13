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أمريكا

فنزويلا: مادورو يقبل التحاور مع المعارضة للتوصل لحل للأزمة في البلاد

© أ ف ب / أرشيف | الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/09/2017

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء إنه يقبل الوساطة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسباني السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو ورئيس جمهورية الدومينيكان دانيلو ميدينا، لحل الأزمة السياسية المستعصية في فنزويلا، معربا عن استعداده للحوار مع المعارضة التي أصدرت بدورها بيانا أعلنت فيه أنها سترسل وفدا للتباحث مع ميدينا حول الأزمة.

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء أنه مستعد للقاء المعارضة لإجراء محادثات بوساطة جمهورية الدومينيكان ورئيس الوزراء الإسباني السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو.

وقال مادورو خلال اجتماع وزاري أذاعه التلفزيون الرسمي إن "ثاباتيرو والرئيس (دانيلو) ميدينا يعرفان جيدا أنني كنت مشجعا لهذا الحوار وأنا أقبل به".

كما أعلنت المعارضة بدورها أنها ستعقد اجتماعا الأربعاء مع رئيس الدومينيكان دانيلو ميدينا.

وقال بيان لائتلاف المعارضة "تقرر إرسال وفد للقاء الرئيس ميدينا لتقديم أهداف النضال الديمقراطي الوطني".

وتواجه فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية حادة وتشهد منذ بداية نيسان/أبريل سلسلة احتجاجات للمعارضة أوقعت 130 قتيلا على الأقل حتى الآن.

من جهة أخرى، استأثرت جمعية تأسيسية منبثقة عن التيار التشافي انتخبت في نهاية تموز/يوليو وسط احتجاج دولي بالقسم الأكبر من صلاحيات البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان في وقت سابق عن إمكانية معاودة المحادثات في جمهورية الدومينيكان.

وفي تصريح نشر بعد لقائه نظيره الفنزويلي خورخي آريازا رحب لودريان "بالأنباء الجيدة" معربا عن أمله بأن "تثمر هذه الخطوة سريعا مبادرات صلبة على الأرض".

وكانت محادثات دامت شهرا بين مادورو والمعارضة العام الماضي قد انهارت وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 13/09/2017

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