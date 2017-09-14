البرلمان العراقي يقيل محافظ كركوك المؤيد لاستفتاء الاستقلال الكردي

صوت البرلمان العراقي الخميس على إقالة محافظ كركوك المؤيد لاستفتاء الاستقلال الكردي. وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أعلن أنه سيتم إجراء استفتاء في مناطق العراق الكردية في 25 أيلول/سبتمبر على مشروع إقامة دولة مستقلة.

صوت مجلس النواب العراقي الخميس على إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم المؤيد لمشاركة المدينة المتنازع عليها في استفتاء استقلال إقليم كردستان عن بغداد.

وقال مكتب رئيس المجلس سليم الجبوري في بيان مقتضب إن "المجلس صوت على إقالة محافظ كركوك بعد تسلم طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي لإقالته من منصبه".

البرزاني يندد

من جانبه، ندد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني بتصويت البرلمان العراقي لإقالة محافظ كركوك.

ووفقا لتلفزيون كردستان 24 فقد قال البرزاني في كلمة أمام تجمعمؤيد للاستفتاء في زاخو، إحدى مدن إقليم كردستان، إن بغداد لم تترك مجالا للمفاوضات بشأن الاستفتاء على الاستقلال.

ويعيش في محافظة كركوك الغنية بالنفط خليط من الأكراد والعرب والتركمان. وفي السابع من حزيران/يونيو، أعلن رئيس الإقليم مسعود بارزاني أنه سيتم إجراء استفتاء في مناطق العراق الكردية في 25 أيلول/سبتمبر على إقامة دولة مستقلة.

ورغم أن التصويت غير ملزم، فإنه يشكل أساسا لإقامة دولة مستقلة مشروعها يختمر منذ نال أكراد العراق حكما ذاتيا من حكومة بغداد بعيد حرب الخليج في العام 1991.

وإقليم كردستان المكون من ثلاث محافظات في شمال العراق يتمتع بالحكم الذاتي منذ العام 1991.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 14/09/2017