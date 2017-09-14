الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حدث اليوم

بورما: الأمم المتحدة أمام قضية الروهينغا

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل أدارت تركيا ظهرها لحلف شمال الأطلسي؟

للمزيد

النقاش

العراق: البرلمان يرفض استفتاء كردستان

للمزيد

حدث اليوم

فرنسا : مظاهرات عمالية ضد إصلاحات ماكرونية

للمزيد

حوار

بشير صالح: "سيف الإسلام القذافي قادر على جمع الليبيين حوله من جديد"

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

قوى الثورة المضادة.. الرابح الأكبر في الحرب السورية

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

ماكرون يصف معارضي قانون العمل بـ" الكسالى" ويثير عاصفة انتقادات

للمزيد

ريبورتاج

مخيمات بالبوادي الموريتانية للهروب من صخب المدينة

للمزيد

حوار

الأمير المغربي هشام العلوي: لا شك أن قرار ترحيلي من تونس اتخذ على مستوى الرئيس

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

البرلمان العراقي يقيل محافظ كركوك المؤيد لاستفتاء الاستقلال الكردي

© أ ف ب | محافظ كركوك نجم الدين كريم في مكتبه في شمال العراق في 14 أيلول/سبتمبر

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/09/2017

صوت البرلمان العراقي الخميس على إقالة محافظ كركوك المؤيد لاستفتاء الاستقلال الكردي. وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أعلن أنه سيتم إجراء استفتاء في مناطق العراق الكردية في 25 أيلول/سبتمبر على مشروع إقامة دولة مستقلة.

صوت مجلس النواب العراقي الخميس على إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم المؤيد لمشاركة المدينة المتنازع عليها في استفتاء استقلال إقليم كردستان عن بغداد.

وقال مكتب رئيس المجلس سليم الجبوري في بيان مقتضب إن "المجلس صوت على إقالة محافظ كركوك بعد تسلم طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي لإقالته من منصبه".

البرزاني يندد

من جانبه، ندد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني بتصويت البرلمان العراقي لإقالة محافظ كركوك.

ووفقا لتلفزيون كردستان 24 فقد قال البرزاني في كلمة أمام تجمعمؤيد للاستفتاء في زاخو، إحدى مدن إقليم كردستان، إن بغداد لم تترك مجالا للمفاوضات بشأن الاستفتاء على الاستقلال.

ويعيش في محافظة كركوك الغنية بالنفط خليط من الأكراد والعرب والتركمان. وفي السابع من حزيران/يونيو، أعلن رئيس الإقليم مسعود بارزاني أنه سيتم إجراء استفتاء في مناطق العراق الكردية في 25 أيلول/سبتمبر على إقامة دولة مستقلة.

ورغم أن التصويت غير ملزم، فإنه يشكل أساسا لإقامة دولة مستقلة مشروعها يختمر منذ نال أكراد العراق حكما ذاتيا من حكومة بغداد بعيد حرب الخليج في العام 1991.

وإقليم كردستان المكون من ثلاث محافظات في شمال العراق يتمتع بالحكم الذاتي منذ العام 1991.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 14/09/2017

  • العراق

    مقهى أربيل الذي لم يغلق أبوابه رغم الحروب وخطر تنظيم "الدولة الإسلامية"

    للمزيد

  • كردستان

    بارزاني يطلب ضمانات من واشنطن لتأجيل الاستفتاء على استقلال كردستان

    للمزيد

  • كردستان

    مسعود بارزاني: لا عودة عن مساعي إقامة دولة كردية مستقلة

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي