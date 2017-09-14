الانفصاليون الكاتالونيون يطلقون حملتهم للاستفتاء الذي حظرته السلطات الإسبانية

أطلق اليوم الخميس الانفصاليون الكاتالونيون حملتهم للاستفتاء المفترض أن يجري في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، رغم حظر السلطات الإسبانية وتحذيرها بأنها ستلاحق رؤساء بلديات مقاطعة كاتالونيا إذا شاركوا فيه. وهو ما اعتبره الرئيس الاستقلالي لكاتالونيا "فظاعة لا تليق بالديمقراطية". وكان برلمان كاتالونيا تبنى في السادس من سبتمبر/أيلول قانونا ينظم هذا الاستفتاء.
ورفضت ست من المدن الكاتالونية العشر الأكثر اكتظاظا بالسكان بينها برشلونة (1,6 مليون نسمة) المشاركة بشكل مباشر في تنظيم الاقتراع.
ورأى الرئيس الاستقلالي لكاتالونيا كارليس بيغديمونت أن هذه التهديدات تشكل "فظاعة لا تليق بالديمقراطية"، وأعلن إنه سيشارك السبت في تظاهرة في برشلونة إلى جانب رؤساء البلديات للاحتجاج على هذا الإعلان.
وسيشارك رئيس المقاطعة الخميس في تجمع في مدينة تاراغونا التي تبعد نحو مئة كيلومتر جنوب غرب برشلونة عند الساعة 20,00 (18,00 ت غ).
وألغى قاض إداري في مدريد تحركا آخر للترويج للاستفتاء استنادا إلى قرار السلطات بمنعه.
وتشهد كاتالونيا منذ مطلع 2010 صعودا للتيار الاستقلالي مرتبطا خصوصا بإلغاء جزئي للوضع الجديد للحكم الذاتي الذي كان يعطي المقاطعة صلاحيات واسعة ويعترف بها كـ"أمة" في الدولة الإسبانية.
وتصاعد التوتر منذ أن تبنى برلمان كاتالونيا في السادس من أيلول/سبتمبر قانونا ينظم هذا الاستفتاء الذي دعا إليه بعد ذلك رئيس المقاطعة. وعلقت المحكمة الدستورية الإسبانية القانون وحذرت المنظمين من أنهم يمكن أن يتعرضوا لملاحقات.
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