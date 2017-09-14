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الشرق الأوسط

الرياض تدعو السعوديين للإبلاغ عن النشاطات "الإرهابية" عبر تطبيق "كلّنا آمن"

© أ ف ب/أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/09/2017

دعت وزارة الداخلية السعودية على حسابها على تويتر المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط أو منشورات تروج للإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي عبر تطبيق "كلّنا آمن" الذي أنشئ في شباط/فبراير الماضي وكان مخصصا في البداية للمخالفات المرورية والسرقات قبل أن يوجه استخدامه إلى مكافحة الإرهاب.

دعت السلطات السعودية مواطنيها إلى التبليغ عن أي نشاط "إرهابي" على مواقع التواصل الاجتماعي عبر استخدام تطبيق على الهواتف الجوالة، مبينة ما هي طبيعة الأنشطة التي تصفها بالإرهابية.

وجاء في تغريدة على حساب تديره وزارة الداخلية على موقع تويتر الثلاثاء "عند ملاحظتك لأي حساب على الشبكات الاجتماعية ينشر أفكارا إرهابية أو متطرفة يرجى التبليغ فورا عبر تطبيق "كلّنا آمن".

وأنشئ هذا التطبيق في شباط/فبراير من العام الجاري، لكنه كان في ما قبل متخصصا بالمخالفات المرورية والسرقات، قبل أن  يكتسب الآن بعدا سياسيا.

ونشرت تغريدتان لاحقتان بينت أولاهما ما يندرج ضمن "الجرائم الإرهابية" من "تعريض الوحدة الوطنية للخطر" و"تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده"، و"الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها".

وأشارت التغريدة الثانية إلى أن أي عمل فردي أو جماعي هدفه زعزعة النظام العام يندرج ضمن الأعمال الإرهابية.

وكانت مجموعة تطلق على نفسها اسم "حراك 15 سبتمبر" دعت عبر حساب على موقع تويتر إلى التظاهر يوم الجمعة احتجاجا على الفقر ومناصرة لحقوق النساء وللمطالبة بإطلاق سراح عدد من الموقوفين.

واستنكرت المجموعة عبر حسابها الذي يملك أكثر من 9000 متابع "هؤلاء الذين أهدروا سيادة البلاد عند أقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

والسعودية التي تعد دولة فتية لارتفاع نسبة الشباب بين سكانها هي من بين الدول الأكثر استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي في العالم نسبة لعدد السكان، ويمثل الإنترنت في المملكة المحافظة مساحة محدودة لحرية التعبير.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 14/09/2017

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