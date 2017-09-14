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أفريقيا

تونس تلغي حظر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/09/2017

أعلنت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية التونسية سعيدة قراش الخميس أن السلطات التونسية ألغت أمرا وزاريا كان يحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد طالب في 13 آب/أغسطس الماضي الحكومة بسحب المنشور الذي يعود إلى 1973 والذي يمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم.

ألغت السلطات التونسية أمرا ترتيبيا وزاريا كان يحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين، بحسب ما أعلنت الخميس الناطقة باسم رئاسة الجمهورية.

وكتبت سعيدة قراش في تغريدة "تم إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي يعني بعبارة أوضح منشور 1973 وكل النصوص المشابهة له. مبروك لنساء تونس تكريس حق حرية اختيار القرين".

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أعلن في 13 آب/أغسطس أنه طلب من الحكومة سحب المنشور (أمر ترتيبي) الذي يعود إلى 1973 والذي يمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم.

وأطلقت منظمات من المجتمع المدني في الأشهر الأخيرة حملة لهذا الغرض كما تم تقديم شكوى أمام المحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الترتيبي.

وكان القانون التونسي ينص حتى هذا الإلغاء على أن الاعتراف بزواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم يتطلب تقديم شهادة تثبت اعتناق الرجل الإسلام.

وكان قائد السبسي أثار لمناسبة "عيد المرأة" في تونس في 13 آب/أغسطس، موضوعا آخر بالغ الحساسية هو النظر في المساواة في الإرث بين الجنسين.

وتعتبر الجمهورية التونسية رائدة عربيا في مجال حقوق المرأة.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 14/09/2017

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