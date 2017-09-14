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آسيا

ماليزيا: مقتل 24 شخصا في حريق بمدرسة دينية في كوالالمبور

© أ ف ب | نوافذ دار الاتفاقية لتحفيظ القرآن في كوالالمبور بعد حريق أودى بحياة 24 شخصا معظمهم فتية 13 سبتمبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/09/2017

قتل 24 شخصا معظمهم من الطلاب المراهقين في حريق شب بمدرسة دينية إسلامية في العاصمة الماليزية كوالالمبور الخميس. ولم يستطع الضحايا الإفلات من ألسنة اللهب التي اندلعت بالمدرسة بعدما منعتهم الشباك المعدنية من الخروج واحترقت جثثهم بالكامل. وقال مدير إدارة إطفاء كوالالمبور إن هذا الحريق يعتبر من أسوأ كوارث الحرائق في السنوات العشرين الأخيرة في ماليزيا.

أعلن مسؤولون ماليزيون الخميس مقتل 24 شخصا معظمهم من الطلاب المراهقين في حريق شب في مدرسة دينية في العاصمة كوالالمبور، في واحد من أسوأ الحرائق التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

وكانت حصيلة أولى تحدثت عن مقتل 25 شخصا لكن الشرطة أعادت النظر في الأرقام وأوضحت أن 24 شخصا هم 22 طالبا ومدرسان لقوا مصرعهم في الحريق.

واندلع الحريق في المدرسة الدينية الإسلامية "دار الاتفاقية لتحفيظ القرآن" التي تتألف من طبقتين وتقع في منطقة داتوك كيرامات بوسط عاصمة هذا البلد ذي الغالبية المسلمة والواقع في جنوب شرق آسيا.

وتوجهت فرق الإطفاء إلى المكان على الفور وتمكنت من إخماد الحريق خلال ساعة.

وقال خير الدين دراهمان مدير إدارة إطفاء كوالالمبور "أعتقد أنها من أسوأ كوارث الحرائق في البلاد في السنوات العشرين الأخيرة". وأضاف "نحقق حاليا في سبب الحريق".

وقال وزير أراضي الاتحاد الماليزي تنكو عدنان تنكو منصور أن "الأطفال اليائسين كانوا يحاولون الإفلات من ألسنة اللهب". وأضاف أن "شباك معدنية منعتهم من مغادرة المبنى الذي كان يحترق".

وصرح مدير شرطة كوالالمبور إمار سينغ أن "الجثث محترقة بالكامل". وأضاف "للأسف لم يكن هناك سوى مدخل واحد لذلك لم يكونوا قادرين على الهرب، وعثر على كل الجثث مكومة فوق بعضها البعض".

ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورا تظهر فيها الأسرة محترقة ويغطيها الرماد

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 14/09/2017

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