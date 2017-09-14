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الشرق الأوسط

سوريا: مقتل 39 مدنيا في غارات للتحالف الدولي وروسيا على دير الزور

قوات موالية للحكومة السوري تتخذ مواقع قرب قرية المليحة شمال دير الزور في 9 ايلول/سبتمبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/09/2017

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس، بمقتل 39 مدنيا بينهم سبعة أطفال، في غارات جوية شنتها روسيا والتحالف الدولي على محافظة دير الزور شرق سوريا. واستهدفت الغارات عدة قرى في المحافظة التي تشهد حملتين عسكريتين منفصلتين للجيش السوري من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى.

قتل 39 مدنيا على الأقل الخميس، في غارات جوية شنتها روسيا والتحالف الدولي ضد الجهاديين في محافظة دير الزور السورية التي تشهد هجومين منفصلين لطرد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية"، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن هذه الغارات التي أسفرت عن مقتل سبعة أطفال استهدفت العديد من القرى في المحافظة الواقعة في شرق البلاد.

وقتل عشرات المدنيين في ظروف مماثلة في الأيام الأخيرة في المحافظة المحاذية للعراق والغنية بالنفط، والتي تشهد هجومين منفصلين.

فمن جهة، يؤمن الطيران الروسي إسنادا لقوات النظام السوري التي تركز عملياتها على عاصمة المحافظة وباتت تسيطر على 65 في المئة منها.

ومن جهة أخرى، يدعم التحالف الدولي بقيادة واشنطن هجوما آخر تشنه قوات سوريا الديمقراطية، ائتلاف من مقاتلين عرب وأكراد، على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وأورد المرصد أن الحصيلة الأكبر خلفتها ضربات جوية للطيران الروسي على مدينة الميادين حيث قتل 13 مدنيا.

ولا يزال تنظيم "الدولة الإسلامية" يسيطر على الميادين التي وصل إليها أخيرا جهاديون تم إجلاؤهم مع عائلاتهم من الحدود اللبنانية السورية بموجب اتفاق مع حزب الله اللبناني الذي يقاتل إلى جانب دمشق.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 14/09/2017

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