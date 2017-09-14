أمير قطر يستهل من تركيا أول جولة خارجية له منذ اندلاع الأزمة الخليجية

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس، إلى العاصمة التركية أنقرة، في أول جولة خارجية يقوم بها منذ اندلاع الأزمة الخليجية منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وأجرى أمير قطر محادثات ثنائية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويتوجه الجمعة إلى ألمانيا حيث يلتقي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ثم إلى فرنسا لمقابلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس، مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أول زيارة رسمية يقوم بها إلى الخارج منذ اندلاع الأزمة بين الدوحة ودول عربية في مقدمتها السعودية.

وذكرت الرئاسة التركية أن المباحثات جرت في القصر الرئاسي في أنقرة.

وبعد زيارته تركيا، سيتوجه أمير قطر إلى برلين للقاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ومن ثم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

وتركيا حليف قوي لقطر في الأزمة الأخيرة التي تركتها معزولة دبلوماسيا واقتصاديا في الخليج، وقد تطورت العلاقة الدبلوماسية والتجارية والعسكرية بين البلدين في الأعوام الأخيرة بشكل كبير.

وخلال السنوات الأخيرة، ظهرت قطر كالحليف الأول لتركيا في الشرق الأوسط، مع تنسيق كبير بين أنقرة والدوحة في المواقف حيال عدد من القضايا بينها الأزمة في سوريا حيث يعدان من أبرز مناوئي الرئيس السوري بشار الأسد.

وتضع الأزمة الخليجية الراهنة تركيا في موقف حساس كونها تسعى إلى تحقيق توازن بين تحالفها الاستراتيجي مع قطر والحفاظ على علاقتها مع دولة إقليمية رئيسية كالسعودية.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 14/09/2017