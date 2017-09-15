الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

ريبورتاج

علاج الأمراض النفسية بواسطة "الكلاب"!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

زواج التونسيات بغير المسلمين وتكريس حقوق المرأة في تونس

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

باريس تستضيف أولمبياد 2024 بعد قرن من الانتظار

للمزيد

ريبورتاج

الموسيقى تعود إلى شوارع الجزائر من جديد

للمزيد

وجها لوجه

كيف ستتعامل ليبيا مع مطالب المحكمة الجنائية الدولية؟

للمزيد

ضيف ومسيرة

حكيم: مطرب مصري - ج2

للمزيد

ضيف ومسيرة

حكيم: مطرب مصري

للمزيد

وقفة مع الحدث

ماكرون يستقبل أمير قطر: لماذا "الحرج" الفرنسي إزاء الحلفاء الخليجيين؟

للمزيد

النقاش

السعودية: اعتقالات تثير تساؤلات

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أوروبا

بريطانيا: ما نعرفه حتى الآن عن اعتداء محطة "بارسونز غرين" بجنوب غرب لندن

© أ ف ب | رجال إطفاء وعمال إغاثة أمام محطة بارسونز غرين بلندن 15 أيلول/سبتمبر 2017

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/09/2017

رجحت الشرطة البريطانية أن يكون الاعتداء الذي وقع صباح الجمعة بمحطة "بارسونز غرين" بجنوب غرب لندن، تم "بتفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع". ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الاعتداء الذي أوقع 22 جريحا على الأقل "غالبيتهم" أصيب بحروق.

تواصل قوات الأمن البريطانية فرض طوق في محيط محطة "بارسونز غرين" للأنفاق بجنوب غرب لندن، كما نصبت حزاما أمنيا ونشرت أمنيين مسلحين ببنادق هجومية، إثر الاعتداء الذي وقع بالمحطة صباح الجمعة وخلف 22 جريحا، غالبيتهم أصيب بحروق، كونه نفذ بانفجار عبوة يدوية الصنع ما أحدث "كرة من اللهب" في عربة أحد القطارات.

وقع الاعتداء وهو الخامس خلال ستة أشهر بلندن، وقع نحو الساعة 08,20 (07,20 ت غ)، حيث قال قائد وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية مارك رولي للصحافيين "لقد وقع انفجار" مرده "برأينا إلى تفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع"، بعد أن كان المسؤول في مكافحة الإرهاب نيل باسو أشار إلى عمل "إرهابي".

هل أعلنت أي جهة مسؤوليتها؟

ويأتي الاعتداء الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه بعد في أجواء من التهديد الإرهابي في بريطانيا بعد موجة اعتداءات تبناها تنظيم "الدولة الإسلامية" في الأشهر الأخيرة.

وعبرت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي عن تعاطفها مع المصابين ودعمها لأجهزة الطوارئ "التي تحركت مرة جديدة وبشجاعة للرد على هذا العمل الإرهابي"، ومن المقرر أن تترأس اجتماعا طارئا للحكومة بعد الظهر.

"أشخاص حقيرون"

بعيد الاعتداء ندد رئيس بلدية عمدة لندن صديق خان بـ "أشخاص حقيرين يحاولون استخدام الإرهاب للمساس بنا وتدمير نمط عيشنا".

من جهته، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إرهابيين "فاشلين" رصدتهم الشرطة البريطانية قبل الاعتداء. وكتب في تغريدة "هجوم جديد في لندن ينفذه إرهابي فاشل. أنهم مجانين كانت تتابعهم الشرطة البريطانية".

ويأتي الاعتداء بعد سلسلة هجمات في بريطانيا غالبيتها تبناها تنظيم "الدولة الإسلامية".

وفي آذار/مارس 2017 بلندن استخدم مهاجم عربة لصدم مارين على جسر وستمنستر قبل أن يطعن شرطيا ما أدى إلى سقوط خمسة قتلى.

وفي حزيران/يونيو صدم مهاجمون بشاحنة صغيرة مارة على جسر لندن بريدج قبل طعن العديدين في حي بورو ماركت ما خلف ثمانية قتلى.

وفي أيار/مايو فجر انتحاري نفسه عند مدخل حفل في مانشستر (شمال) موقعا 12 قتيلا.

وفي حزيران/يونيو استهدف اعتداء آخر مصلين في مسجد فينسبوري بارك بلندن نفذه رجل هجم على المصلين موقعا عشرات المصابين.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/09/2017

  • بريطانيا

    بريطانيا: الشرطة تتعامل مع حادثة في مترو لندن كعمل "إرهابي" وتؤكد وقوع عدة إصابات

    للمزيد

  • بريطانيا

    شهادات حول الاعتداء على مسجد في لندن: السائق صرخ "أريد أن أقتل كل المسلمين"

    للمزيد

  • بريطانيا

    بريطانيا: الشرطة تقدر عدد ضحايا حريق البرج السكني في لندن بحوالى 79 شخصا

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي