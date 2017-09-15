الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أسبوع في العالم

تركيا - روسيا : صواريخ في حضن الأطلسي

للمزيد

ريبورتاج

علاج الأمراض النفسية بواسطة "الكلاب"!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

زواج التونسيات بغير المسلمين وتكريس حقوق المرأة في تونس

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

باريس تستضيف أولمبياد 2024 بعد قرن من الانتظار

للمزيد

ريبورتاج

الموسيقى تعود إلى شوارع الجزائر من جديد

للمزيد

وجها لوجه

كيف ستتعامل ليبيا مع مطالب المحكمة الجنائية الدولية؟

للمزيد

ضيف ومسيرة

حكيم: مطرب مصري - ج2

للمزيد

ضيف ومسيرة

حكيم: مطرب مصري

للمزيد

وقفة مع الحدث

ماكرون يستقبل أمير قطر: لماذا "الحرج" الفرنسي إزاء الحلفاء الخليجيين؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أوروبا

بريطانيا ترفع مستوى الإنذار الإرهابي في البلاد إلى الدرجة القصوى إثر اعتداء المترو في لندن

© أ ف ب

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/09/2017

أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الجمعة رفع مستوى الإنذار الإرهابي في البلاد إلى الدرجة القصوى بعد الاعتداء الذي وقع بمحطة "بارسونز غرين" بجنوب غرب لندن، وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية". كما سيتم نشر جنود في مواقع محددة.

قررت السلطات البريطانية رفع مستوى الإنذار الإرهابي في البلاد الجمعة، حيث أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الجمعة رفع المستوى إلى الدرجة القصوى بعد الاعتداء الذي استهدف مترو لندن وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عنه.

وقالت ماي إن مستوى الإنذار ارتفع من "خطير" إلى "حرج"، الأمر الذي يعني أن اعتداء بات "وشيكا".

السلطات البريطانية تقول إنها تعرفت على هوية منفذ اعتداء لندن

ووقع الاعتداء بمحطة "بارسونز غرين" جنوب غرب لندن صباح الجمعة وخلف 29 جريحا، غالبيتهم أصيب بحروق، كونه نفذ بانفجار عبوة يدوية الصنع ما أحدث "كرة من اللهب" في عربة أحد القطارات.

وقع الاعتداء وهو الخامس خلال ستة أشهر بلندن، في آذار/مارس 2017 بلندن استخدم مهاجم عربة لصدم مارين على جسر وستمنستر قبل أن يطعن شرطيا ما أدى إلى سقوط خمسة قتلى.

وفي حزيران/يونيو صدم مهاجمون بشاحنة صغيرة مارة على جسر لندن بريدج قبل طعن العديدين في حي بورو ماركت ما خلف ثمانية قتلى.

وفي أيار/مايو فجر انتحاري نفسه عند مدخل حفل في مانشستر (شمال) موقعا 12 قتيلا.

وفي حزيران/يونيو استهدف اعتداء آخر مصلين في مسجد فينسبوري بارك بلندن نفذه رجل هجم على المصلين موقعا عشرات المصابين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/09/2017

  • بريطانيا

    بريطانيا: ما نعرفه حتى الآن عن اعتداء محطة "بارسونز غرين" بجنوب غرب لندن

    للمزيد

  • بريطانيا

    بريطانيا: الشرطة تتعامل مع حادثة في مترو لندن كعمل "إرهابي" وتؤكد وقوع عدة إصابات

    للمزيد

  • بريطانيا

    بريطانيا: الشرطة تقدر عدد ضحايا حريق البرج السكني في لندن بحوالى 79 شخصا

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي