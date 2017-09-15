بريطانيا ترفع مستوى الإنذار الإرهابي في البلاد إلى الدرجة القصوى إثر اعتداء المترو في لندن

أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الجمعة رفع مستوى الإنذار الإرهابي في البلاد إلى الدرجة القصوى بعد الاعتداء الذي وقع بمحطة "بارسونز غرين" بجنوب غرب لندن، وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية". كما سيتم نشر جنود في مواقع محددة.

قررت السلطات البريطانية رفع مستوى الإنذار الإرهابي في البلاد الجمعة، حيث أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الجمعة رفع المستوى إلى الدرجة القصوى بعد الاعتداء الذي استهدف مترو لندن وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عنه.

وقالت ماي إن مستوى الإنذار ارتفع من "خطير" إلى "حرج"، الأمر الذي يعني أن اعتداء بات "وشيكا".

السلطات البريطانية تقول إنها تعرفت على هوية منفذ اعتداء لندن

ووقع الاعتداء بمحطة "بارسونز غرين" جنوب غرب لندن صباح الجمعة وخلف 29 جريحا، غالبيتهم أصيب بحروق، كونه نفذ بانفجار عبوة يدوية الصنع ما أحدث "كرة من اللهب" في عربة أحد القطارات.

وقع الاعتداء وهو الخامس خلال ستة أشهر بلندن، في آذار/مارس 2017 بلندن استخدم مهاجم عربة لصدم مارين على جسر وستمنستر قبل أن يطعن شرطيا ما أدى إلى سقوط خمسة قتلى.

وفي حزيران/يونيو صدم مهاجمون بشاحنة صغيرة مارة على جسر لندن بريدج قبل طعن العديدين في حي بورو ماركت ما خلف ثمانية قتلى.

وفي أيار/مايو فجر انتحاري نفسه عند مدخل حفل في مانشستر (شمال) موقعا 12 قتيلا.

وفي حزيران/يونيو استهدف اعتداء آخر مصلين في مسجد فينسبوري بارك بلندن نفذه رجل هجم على المصلين موقعا عشرات المصابين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/09/2017