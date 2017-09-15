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فرنسا

القضاء التركي يطلق سراح الصحافي الفرنسي لو بورو

© أ ف ب

آخر تحديث : 15/09/2017

أطلق القضاء التركي الجمعة سراح الصحافي الفرنسي لو بورو، المعتقل في تركيا منذ 26 تموز/يوليو بتهمة الانتماء إلى "منظمة إرهابية مسلحة" إثر تحقيق صحافي أجراه حول وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا. وحسب محامي لورو فإن موكله سيرحل من تركيا قريبا.

أفرجت السلطات التركية الجمعة عن الصحافي الفرنسي لو بورو، المعتقل لديها منذ 26 تموز/يوليو بتهمة الانتماء إلى "منظمة إرهابية مسلحة" إثر تحقيق صحافي أجراه حول وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.

وحسب محامي لورو مارتن برادل، فإن موكله سيرحل من تركيا قريبا.

وكتب برادل على تويتر "نحن مسرورون بأن نعلن الإفراج عن الصحفي  لو بورو. سيخرج من تركيا قريبا".

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرارا نظيره التركي رجب طيب أردوغان بـ"الإفراج" عن الصحافي الفرنسي لو بورو وإعادته إلى بلاده.

واعتقل بورو، وهو طالب ماجستير صحافة يبلغ 27 عاما، على خلفية اتهامات تشير إلى وجود صلات بينه وبين مقاتلين أكراد تعتبرهم تركيا "إرهابيين".

وأجرى بورو العام 2013 تحقيقا عن وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا بثته قناة "تي في 5 موند" الفرنسية.

وطالبت جهات عدة، بينها منظمة "مراسلون بلا حدود" وقناة "تي في 5"، بالإفراج الفوري عنه. وفي 11 آب/أغسطس، زار موظفون قنصليون فرنسيون الصحافي لأول مرة. ونظمت مسيرة في باريس الخميس دعما للصحافي فيما جمعت عريضة تطالب بالإفراج عنه نحو 28 ألف توقيع.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 15/09/2017

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