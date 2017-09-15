أمير قطر في زيارة إلى باريس بعد لقائه ميركل ببرلين

في ثالث محطة لجولته الأوروبية، وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الجمعة إلى باريس حيث سيلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه لبحث الأزمة الخليجية المستمرة منذ حزيران/يونيو الماضي. والتقى بن حمد آل ثاني صباح الجمعة المستشارة الألمانية التي دعت بلاده والدول المقاطعة لها للجلوس حول طاولة واحدة، بعيدا عن الإعلام، لحل الأزمة المتفاقمة.

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ظهر الجمعة إلى باريس حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه في ثالث محطة بجولته الأوروبية.

وجاء أمير قطر إلى فرنسا قادما من برلين حيث تباحث مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حول الأزمة الخليجية التي اندلعت في حزيران/يونيو الماضي.

ودعت ميركل الدوحة والدول المقاطعة لها إلى الجلوس حول طاولة واحدة، بعيدا عن الإعلام، لحل الأزمة المتفاقمة.

وبرلين المحطة الثانية لجولة أمير قطر الأوروبية التي بدأها أمس في تركيا في أول رحلة خارجية له منذ اندلاع الأزمة الخليجية.

وخلال السنوات الأخيرة، ظهرت قطر كالحليف الأول لتركيا في الشرق الأوسط، مع تنسيق كبير بين أنقرة والدوحة في المواقف حيال عدد من القضايا بينها الأزمة في سوريا حيث يعدان من أبرز مناوئي الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مع أمير قطر "نشعر بقلق حيال حقيقة أنه بعد مرور 100 يوم على بدء الأزمة لا يوجد حل في الأفق"، مضيفة "ناقشنا ضرورة أن تجلس كل الأطراف حول طاولة واحدة في أقرب وقت ممكن".

وشددت ميركل على دعم بلادها للوساطة الكويتية في الأزمة بين قطر والدول العربية الأربع، ولوساطة أخرى أمريكية، لكنها رأت أن هذه الجهود يجب أن تسير بعيدا عن الأضواء من أجل الوصول إلى تسوية "تحفظ ماء الجميع".

وقطعت المملكة السعودية ودولة الإمارات ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو وفرضت عليها عقوبات اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري، بعد اتهامها بدعم مجموعات إرهابية.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 15/09/2017