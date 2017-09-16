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أوروبا

إسبانيا: أكثر من 700 رئيس بلدية في كاتالونيا يتظاهرون دعما للاستفتاء على استقلالها

© أ ف ب | رؤساء بلديات مؤيدون لاستقلال كاتالونيا يتظاهرون في برشلونة في 16 أيلول/سبتمبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/09/2017

قبل نحو أسبوعين من تنظيم استفتاء استقلال كاتالونيا عن إسبانيا، تظاهر السبت ما يقارب 700 من أصل 948 رئيس بلدية في الإقليم وهم يرددون "سنصوت" و"استقلال"، في تحد للسلطات الإسبانية والنيابة العامة التي هددت بملاحقتهم إذا شاركوا في هذا الاستفتاء.

تظاهر نحو 700 من أصل 948 رئيس بلدية في إقليم كاتالونيا السبت، مرددين "سنصوت" و"استقلال" لإظهار عزمهم على تنظيم الاستفتاء على استقلال كاتالونيا، بالرغم من تهديد السلطات الإسبانية والنيابة العامة بملاحقتهم.

وكانت الحكومة الإسبانية تعهدت منع إجراء الاستفتاء الذي اعتبره القضاء الإسباني غير دستوري.

وأعلن أكثر من ثلثي رؤساء بلديات كاتالونيا أنهم عازمون على فتح أبواب المقار البلدية من أجل التصويت في الاستفتاء الذي ستجريه الحكومة الكاتالونية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر في المنطقة الواقعة شمال شرق إسبانيا.

وتظاهر رؤساء البلديات أمام مقر الحكومة المحلية رافعين العصي التي ترمز للسلطات الممنوحة لهم، وأدوا النشيد الكاتالوني وسط صيحات "نحن معكم" أطلقها حشد من المتظاهرين تجمعوا خارج المقر رافعين أعلام الاستقلال.

تهديدات متواصلة من قبل السلطات الإسبانية

وكانت النيابة العامة أمرت الأربعاء المدعين العامين في كاتالونيا باستدعاء رؤساء البلديات الذين أعلنوا استعدادهم للمشاركة في "تنظيم الاستفتاء المخالف للقانون" للمثول أمامها. كما طلبت النيابة أن يتم توقيف من لم يمتثل منهم لقرارها.

وواجه رئيس إقليم كاتالونيا كارليس بيغديمونت الذي استقبل رؤساء البلديات "تهديدات" رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي بالقول :"لا تستخفوا بقوة شعب كاتالونيا". وكان راخوي قد حذر الانفصاليين بالقول "لا تستخفوا بقوة الديموقراطية الإسبانية... دولة القانون قائمة".

وقال عدد من رؤساء البلديات "نحن لسنا بمخالفين"، فيما أكد جوسيب سولي رئيس بلدية لا ماسو (300 نسمة) وعضو جمعية البلديات الانفصالية "أنا لا أتظاهر دعما للاستقلال بل دعما للحق في التصويت". وأكد لوكالة الأنباء الفرنسية إنه لا يشعر بالقلق على الرغم من خطر تعرضه للتوقيف.

ويشكل الانفصاليون غالبية في البرلمان الكاتالوني منذ 2015، إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى انقسام كبير في المجتمع الكاتالوني حيال مسألة الاستقلال.

ففي 2015 حصلت الأحزاب الداعية لاستقلال كاتالونيا على 47,6 بالمئة من الأصوات، مقابل 51,28 بالمئة لمؤيدي بقاء الإقليم تابعا لإسبانيا. وتريد غالبية من سكان الإقليم إجراء استفتاء من أجل إيصال صوتها.

من جهته، أعرب رئيس البلدية اليساري في برشلونة، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1,6 مليون نسمة وحيث يشكل مؤيدو الاستقلال أقلية، عن "تضامنه" مع رؤساء البلديات المؤيدين للاستقلال باستقباله إياهم في فندق المدينة.

وتنأى بلدية برشلونة بنفسها عن المشاركة في تنظيم الاستفتاء إلا أنها أعلنت هذا الأسبوع أنه سيتاح لسكان المدينة التصويت في 1 تشرين الأول/أكتوبر، بدون إعطاء أي تفاصيل حول كيفية المشاركة. ولاحقا أكد بيغديمونت أنه توصل إلى اتفاق مع بلدية برشلونة.

وتشهد كاتالونيا منذ مطلع 2010 صعودا للتيار الاستقلالي مرتبطا خصوصا بإلغاء جزئي للوضع الجديد للحكم الذاتي الذي كان يعطي المقاطعة صلاحيات واسعة ويعترف بها كـ"أمة" في الدولة الإسبانية.

وتصاعد التوتر منذ أن تبنى برلمان كاتالونيا في السادس من أيلول/سبتمبر قانونا ينظم هذا الاستفتاء الذي دعا إليه بعد ذلك رئيس المقاطعة. وعلقت المحكمة الدستورية الإسبانية القانون وحذرت المنظمين من أنهم يمكن أن يتعرضوا لملاحقات.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 16/09/2017

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