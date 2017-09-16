صور من المدينة القديمة للموصل بعد تحريرها من تنظيم "الدولة الإسلامية"

على أنقاض جدران وبنايات سويت بالأرض وشوارع غابت عنها الحياة بسبب الحرب، تحاول المدينة القديمة للموصل نفض غبار حكم الجهاديين والتشبث بالحياة في أي شيء حولها. فالبحث عن عبوات ناسفة ومنازل مفخخة يشبه البحث عن إبرة في كومة قش وسط خراب ممتد على مدى النظر، أما أعداد المدنيين الذين قضوا تحت هذه الأنقاض فيظل مجهولا... سنوات طويلة أمام المدينة قبل إعادة تأهيلها وعودة السكان إليها من جديد. فريق فرانس24 دخل المدينة القديمة ورصد صورا مما تبقى من مدينة كانت تعد ثاني كبرى مدن العراق.
المدينة القديمة للموصل بعدسة موفد فرانس24 عبد الله ملكاوي
هذا ما تبقى من منارة الحدباء في المدينة القديمة للموصل
مسجد النوري الذي أعلن منه زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي خلافته، قبل سقوط جدرانه ودماره في معركة المدينة القديمة في الموصل
فندق نينوى/أوبروي الدولي، شمال الموصل... من منتجع سياحي على نهر دجلة إلى مقر لتنظيم "الدولة الإسلامية" قبل التحرير
بنايات تظهر حجم الدمار والعنف الذي حل بالمدينة خلال المعارك لطرد الجهاديين
الموصل بعد التحرير - بعض المحال التجارية أعادت فتح أبوابها رغم حجم الدمار الذي حل في المدينة (الجانب الأيسر)
إطارات سيارات مصنعة من الحديد، في آخر ما كان قد توصل إليه تنظيم "الدولة الإسلامية" لتجهيز السيارات المفخخة في تلعفر
تحتاج إلى التحقق من البريد الإلكتروني الخاص بك لإكمال تسجيلك راجع صندوق لتأكيد عنوان الخاص بك عن طريق النقر على الرابط في البريد الإلكتروني تأكيد أو إعادة إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لتلقي مرة أخرى تأكيد بالبريد الإلكتروني