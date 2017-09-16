صور من المدينة القديمة للموصل بعد تحريرها من تنظيم "الدولة الإسلامية"

هذا ما تبقى من منارة الحدباء في المدينة القديمة للموصل

مسجد النوري الذي أعلن منه زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي خلافته، قبل سقوط جدرانه ودماره في معركة المدينة القديمة في الموصل

فندق نينوى/أوبروي الدولي، شمال الموصل... من منتجع سياحي على نهر دجلة إلى مقر لتنظيم "الدولة الإسلامية" قبل التحرير

بنايات تظهر حجم الدمار والعنف الذي حل بالمدينة خلال المعارك لطرد الجهاديين

الموصل بعد التحرير - بعض المحال التجارية أعادت فتح أبوابها رغم حجم الدمار الذي حل في المدينة (الجانب الأيسر)