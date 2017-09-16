الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أسبوع في العالم

تركيا - روسيا : صواريخ في حضن الأطلسي

للمزيد

ريبورتاج

علاج الأمراض النفسية بواسطة "الكلاب"!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

زواج التونسيات بغير المسلمين وتكريس حقوق المرأة في تونس

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

باريس تستضيف أولمبياد 2024 بعد قرن من الانتظار

للمزيد

ريبورتاج

الموسيقى تعود إلى شوارع الجزائر من جديد

للمزيد

وجها لوجه

كيف ستتعامل ليبيا مع مطالب المحكمة الجنائية الدولية؟

للمزيد

ضيف ومسيرة

حكيم: مطرب مصري - ج2

للمزيد

ضيف ومسيرة

حكيم: مطرب مصري

للمزيد

وقفة مع الحدث

ماكرون يستقبل أمير قطر: لماذا "الحرج" الفرنسي إزاء الحلفاء الخليجيين؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أمريكا

العاصفة الاستوائية نورما تتحول لإعصار وتهدد السواحل الغربية للمكسيك

© أ ف ب | صورة للإعصار نورما مأخوذة من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في 14 أيلول/سبتمبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/09/2017

حذر المركز الأمريكي للأعاصير من أن العاصفة الاستوائية نورما قد تحولت إلى إعصار لدى اقترابها من السواحل الغربية للمكسيك، وقال إن سرعة رياح الإعصار بلغت 120 كلم في الساعة ويمكن أن تزداد السبت.

تحولت العاصفة الاستوائية نورما إلى إعصار لدى اقترابها من سواحل المكسيك في المحيط الهادئ، كما حذر المركز الأمريكي للأعاصير مساء الجمعة، موضحا أن سرعة الرياح بلغت 120 كلم في الساعة.

وفي الساعة 3:00 ت غ السبت، كانت العاصفة نورما تبعد 435 كلم من منتجع كابو سان لوكاس البحري في ولاية باخا كاليفورنيا في جنوب البلاد وتتقدم بسرعة 4 كلم في الساعة. وأضاف المركز الأمريكي للأعاصير أن قوة العاصفة نورما يمكن أن تزداد أيضا السبت.

أما الإعصار ماكس الذي كان من الفئة الأولى عندما بلغ الخميس ساحل المحيط الهادئ للمكسيك، ترافقه قوة رياح بلغت 130 كلم في الساعة، فتراجع إلى عاصفة استوائية.

وفي الأسبوع الماضي، ضرب الإعصار كاتيا الذي ينتمي إلى الفئة الأولى أيضا، ولاية فيراكروز (شرق) وأوقع قتيلين، لكنه لم يتسبب بأضرار مادية كبيرة.

وفي بداية أيلول/سبتمبر، أوقعت العاصفة ليديا سبعة قتلى لدى مرورها في ولاية باخا كاليفورنيا. وفي 2013، بلغ إعصاران متزامنان تقريبا سواحل المحيط الهادئ والكاريبي للمكسيك، وأسفرا عن مقتل 157 شخصا.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 16/09/2017

  • الولايات المتحدة

    فيديو: إعصار إيرما يخلف أضرارا أخف من المتوقع في ميامي

    للمزيد

  • الولايات المتحدة

    خسائر هائلة يخلفها إعصار إيرما جنوب فلوريدا وترامب يعلن حالة الكارثة الطبيعية

    للمزيد

  • الولايات المتحدة

    فلوريدا تتحول لمدينة أشباح وترقب وقلق على الساحل الغربي مع اقتراب إعصار إيرما

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي