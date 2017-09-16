العاصفة الاستوائية نورما تتحول لإعصار وتهدد السواحل الغربية للمكسيك

حذر المركز الأمريكي للأعاصير من أن العاصفة الاستوائية نورما قد تحولت إلى إعصار لدى اقترابها من السواحل الغربية للمكسيك، وقال إن سرعة رياح الإعصار بلغت 120 كلم في الساعة ويمكن أن تزداد السبت.

تحولت العاصفة الاستوائية نورما إلى إعصار لدى اقترابها من سواحل المكسيك في المحيط الهادئ، كما حذر المركز الأمريكي للأعاصير مساء الجمعة، موضحا أن سرعة الرياح بلغت 120 كلم في الساعة.

وفي الساعة 3:00 ت غ السبت، كانت العاصفة نورما تبعد 435 كلم من منتجع كابو سان لوكاس البحري في ولاية باخا كاليفورنيا في جنوب البلاد وتتقدم بسرعة 4 كلم في الساعة. وأضاف المركز الأمريكي للأعاصير أن قوة العاصفة نورما يمكن أن تزداد أيضا السبت.

أما الإعصار ماكس الذي كان من الفئة الأولى عندما بلغ الخميس ساحل المحيط الهادئ للمكسيك، ترافقه قوة رياح بلغت 130 كلم في الساعة، فتراجع إلى عاصفة استوائية.

وفي الأسبوع الماضي، ضرب الإعصار كاتيا الذي ينتمي إلى الفئة الأولى أيضا، ولاية فيراكروز (شرق) وأوقع قتيلين، لكنه لم يتسبب بأضرار مادية كبيرة.

وفي بداية أيلول/سبتمبر، أوقعت العاصفة ليديا سبعة قتلى لدى مرورها في ولاية باخا كاليفورنيا. وفي 2013، بلغ إعصاران متزامنان تقريبا سواحل المحيط الهادئ والكاريبي للمكسيك، وأسفرا عن مقتل 157 شخصا.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 16/09/2017