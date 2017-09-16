قوات سوريا الديمقراطية تعلن تعرضها لقصف روسي سوري في دير الزور

أصدرت قوات سوريا الديمقراطية، المكونة من تحالف فصائل مسلحة كردية وعربية مدعومة من واشنطن، بيانا السبت قالت فيه إن مواقعها في المنطقة الصناعية شمال شرق دير الزور قد تعرضت لقصف من قبل طيران النظام السوري وحليفه الروسي.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن السبت في بيان أن طائرات روسية وسورية قصفت مواقع لها في محافظة دير الزور في شرق سوريا.

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها قوات سوريا الديمقراطية (تحالف فصائل كردية وعربية) استهدافها من قبل الطيران الروسي.

وتشكل محافظة دير الزور في الوقت الراهن مسرحا لعمليتين عسكريتين، الأولى يقودها الجيش السوري بدعم روسي في مدينة دير الزور وريفها الغربي، والثانية أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية التي تضم فصائل كردية وعربية بدعم من التحالف الدولي ضد الجهاديين في الريف الشرقي.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيانها السبت "في الساعة الثالثة والنصف من صباح اليوم (السبت) تعرضت قواتنا في شرق الفرات لهجوم من جانب الطيران الروسي وقوات النظام السوري، استهدفت وحداتنا في المنطقة الصناعية" التي تبعد نحو سبعة كيلومترات عن الضفة الشرقية لنهر الفرات مقابل مدينة دير الزور. وأسفر القصف، وفق البيان، إلى "إصابة ستة من مقاتلينا بجروح مختلفة".

واعتبرت قوات سوريا الديمقراطية أن في وقت تحقق فيه "انتصارات عظيمة ضد ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) في الرقة ودير الزور، ومع اقتراب الإرهاب من نهايته المحتومة، تحاول بعض الأطراف خلق العراقيل أمام تقدم قواتنا".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أكدت بعد إعلانها حملة "عاصفة الجزيرة" في ريف دير الزور الشرقي عدم وجود أي تنسيق مع الجيش السوري وروسيا. كما شدد التحالف الدولي وقتها على أهمية خط فض الاشتباك بينه وبين الروس في المعارك الجارية ضد الجهاديين في شرق سوريا.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 16/09/2017