الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أسبوع في العالم

تركيا - روسيا : صواريخ في حضن الأطلسي

للمزيد

ريبورتاج

علاج الأمراض النفسية بواسطة "الكلاب"!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

زواج التونسيات بغير المسلمين وتكريس حقوق المرأة في تونس

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

باريس تستضيف أولمبياد 2024 بعد قرن من الانتظار

للمزيد

ريبورتاج

الموسيقى تعود إلى شوارع الجزائر من جديد

للمزيد

وجها لوجه

كيف ستتعامل ليبيا مع مطالب المحكمة الجنائية الدولية؟

للمزيد

ضيف ومسيرة

حكيم: مطرب مصري - ج2

للمزيد

ضيف ومسيرة

حكيم: مطرب مصري

للمزيد

وقفة مع الحدث

ماكرون يستقبل أمير قطر: لماذا "الحرج" الفرنسي إزاء الحلفاء الخليجيين؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أمريكا

الرئيس الفنزويلي يعلن قرب التوصل لاتفاق مع المعارضة

© أ ف ب / أرشيف | الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/09/2017

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه اقترب من التوصل لاتفاق مع المعارضة لحل الأزمة في بلاده، غير أن المعارضة لا تشاطر الرئيس تفاؤله، وتقول إن مادورو يصر على الاعتراف بشرعية الجمعية التأسيسية كشرط للحوار وهو ما ترفضه المعارضة بتأكيدها أنه "لن يكون هناك حوار" ما لم تستجب الحكومة لشروطها.

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة أنه "بعد أسابيع من المشاورات" بين ممثلين عن حكومته وآخرين من المعارضة أصبح الطرفان "قريبين جدا" من التوصل لاتفاق ينهي الأزمة السياسية الحادة التي تعصف بالبلاد.

وقال مادورو خلال برنامج تلفزيوني "نحن قريبون جدا (من التوصل لاتفاق)"، مضيفا "لقد نجحنا في أن نرسي مجددا طاولة مفاوضات ضرورية للسلام والسيادة والازدهار في فنزويلا".

ولكن المعارضة الفنزويلية لا تشاطر الرئيس تفاؤله على الرغم من أن طرفي الحوار اتفقا على إنشاء لجنة من "دول صديقة" للمساعدة في المفاوضات التي تستضيفها الدومينيكان ويرعاها رئيس هذه الدولة دانيلو ميدينا ورئيس الحكومة الإسباني السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو.

وسيلتقي وفدا حكومة مادورو والمعارضة مجددا في 27 أيلول/سبتمبر الحالي لجولة مفاوضات ثالثة في العاصمة سانتو دومينغو.

وتقول المعارضة إن مادورو يصر على أن أي مفاوضات يجب أن تقر بشرعية الجمعية التأسيسية، وهو شرط ترفضه المعارضة التي تؤكد بالمقابل أنه "لن يكون هناك حوار" ما لم تستجب الحكومة لشروطها.

وتتهم الدول الكبرى مادورو بتقويض الديمقراطية من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة في مسعى لمواجهة الضغوط العالمية التي تطالبه بالاستقالة، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية تسببت في نقص حاد في الغذاء والدواء.

كما يتهم مادورو بالاستئثار بالنفوذ بعد أن شكل في تموز/يوليو الماضي الجمعية التأسيسية التي تضم حلفاءه وانتزع السلطة التنفيذية من البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 16/09/2017

  • فنزويلا - فرنسا

    ماكرون يلتقي رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض

    للمزيد

  • فنزويلا

    فنزويلا: الجمعية التأسيسية تعتزم محاكمة معارضين لمادورو بتهمة "الخيانة"

    للمزيد

  • فنزويلا

    فنزويلا: إغلاق 49 وسيلة إعلامية معارضة منذ مطلع العام

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي