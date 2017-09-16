الرئيس الفنزويلي يعلن قرب التوصل لاتفاق مع المعارضة

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه اقترب من التوصل لاتفاق مع المعارضة لحل الأزمة في بلاده، غير أن المعارضة لا تشاطر الرئيس تفاؤله، وتقول إن مادورو يصر على الاعتراف بشرعية الجمعية التأسيسية كشرط للحوار وهو ما ترفضه المعارضة بتأكيدها أنه "لن يكون هناك حوار" ما لم تستجب الحكومة لشروطها.

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة أنه "بعد أسابيع من المشاورات" بين ممثلين عن حكومته وآخرين من المعارضة أصبح الطرفان "قريبين جدا" من التوصل لاتفاق ينهي الأزمة السياسية الحادة التي تعصف بالبلاد.

وقال مادورو خلال برنامج تلفزيوني "نحن قريبون جدا (من التوصل لاتفاق)"، مضيفا "لقد نجحنا في أن نرسي مجددا طاولة مفاوضات ضرورية للسلام والسيادة والازدهار في فنزويلا".

ولكن المعارضة الفنزويلية لا تشاطر الرئيس تفاؤله على الرغم من أن طرفي الحوار اتفقا على إنشاء لجنة من "دول صديقة" للمساعدة في المفاوضات التي تستضيفها الدومينيكان ويرعاها رئيس هذه الدولة دانيلو ميدينا ورئيس الحكومة الإسباني السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو.

وسيلتقي وفدا حكومة مادورو والمعارضة مجددا في 27 أيلول/سبتمبر الحالي لجولة مفاوضات ثالثة في العاصمة سانتو دومينغو.

وتقول المعارضة إن مادورو يصر على أن أي مفاوضات يجب أن تقر بشرعية الجمعية التأسيسية، وهو شرط ترفضه المعارضة التي تؤكد بالمقابل أنه "لن يكون هناك حوار" ما لم تستجب الحكومة لشروطها.

وتتهم الدول الكبرى مادورو بتقويض الديمقراطية من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة في مسعى لمواجهة الضغوط العالمية التي تطالبه بالاستقالة، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية تسببت في نقص حاد في الغذاء والدواء.

كما يتهم مادورو بالاستئثار بالنفوذ بعد أن شكل في تموز/يوليو الماضي الجمعية التأسيسية التي تضم حلفاءه وانتزع السلطة التنفيذية من البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 16/09/2017