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رياضة

فرنسا إلى نهائي كأس ديفيس لكرة المضرب إثر فوزها على صربيا

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 17/09/2017

تمكنت فرنسا الأحد من التأهل لنهائي كأس ديفيس لكرة المضرب إثر تقدمها على ضيفتها صربيا 3-1 في ليل عقب فوز جو ويلفريد تسونغا على دوشان لايوفيتش 2-6 و6-2 و7-6 (7-5) في دور الأربعة. وتلتقي فرنسا في النهائي من 24 إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل أستراليا أو بلجيكا (تتقدم الأولى 2-1).

تأهلت فرنسا الأحد إلى نهائي كأس ديفيس لكرة المضرب إثر تحقيقها فوزا 3-1 على ضيفتها صربيا الأحد في ليل عقب فوز جو ويلفريد تسونغا على دوشان لايوفيتش 2-6 و6-2 و7-6 (7-5) في دور الأربعة.

وكانت فرنسا متقدمة السبت 2-1 بعد فوز تسونغا على لازلو دييري، ولايوفيتش على لوكاس بيويي، والفرنسيين نيكولا ماهو وباير هوغ هربرت على نينان زيمونيتش وفيليب كرايينوفيتش.

وتلتقي فرنسا في النهائي من 24 إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل أستراليا أو بلجيكا (تتقدم الأولى 2-1).

وأحرزت فرنسا اللقب 9 مرات آخرها في 2001، في حين تملك أستراليا 28 لقبا آخرها في 2003، وتحتل المركز الثاني خلف الولايات المتحدة (32)، وحلت بلجيكا ثانية في أعوام 1904 و2015

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 17/09/2017

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