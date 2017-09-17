الكويت تمنح سفير كوريا الشمالية المعتمد لديها مهلة شهر لمغادرة البلاد

منحت الكويت سفير كوريا الشمالية المعتمد لديها مهلة شهر لمغادرة أراضيها بعد أن طلبت من حكومة بيونغ يانغ تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى قائم بالأعمال فقط. ويأتي قرار الكويت هذا بعد نحو عشرة أيام من لقاء أمير الدولة الخليجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

طلبت الكويت من سفير كوريا الشمالية لديها مغادرة البلاد في ظرف شهر بعدما قررت خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين ووقف السماح بدخول عمال كوريين شماليين، حسب مصادر دبلوماسية نقلت عنها وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال دبلوماسي كويتي لوكالة الأنباء الفرنسية "الكويت منحت سفير كوريا الشمالية المعتمد لديها مهلة شهر لمغادرة البلاد، بعد أن طلبت من حكومة كوريا الشمالية تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى قائم بالأعمال".

وأوضح إن التمثيل الدبلوماسي لكوريا الشمالية في الكويت "سيقتصر على رئيس البعثة الدبلوماسية بدرجة قائم بالأعمال إلى جانب ثلاثة دبلوماسيين".

وذكر الدبلوماسي أن الكويت ستوقف منح تأشيرات الدخول لرعايا كوريا الشمالية، والتعاملات التجارية بين الجانبين، ورحلات الطيران نحو بيونغ يانغ، وذلك "تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الخاصة بمقاطعة كوريا الشمالية".

وتابع أن "عدد أفراد الجالية الكورية الشمالية يتراوح بين 2000 و2500 غالبيتهم من العمال، ولن نسمح لهم بالدخول مجددا إلى الكويت بمجرد انتهاء عدة مشاريع قيد التنفيذ يرتبطون بها وقد يتطلب إنهاؤها عاما أو عامين".

ويأتي قرار الكويت هذا بعد نحو عشرة أيام من لقاء أمير الدولة الخليجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وفي 11 أيلول/سبتمبر، صوت مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بعدما أجرت بيونغ يانغ تجربة نووية سادسة. لكن رغم العقوبات، أطلقت كوريا الشمالية الجمعة صاروخا باليستيا عبر أجواء اليابان للمرة الثانية في أقل من شهر.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 17/09/2017