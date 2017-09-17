الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حوار

نجم الدين كريم : "الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق ماض ولا أعترف بقرار إقالتي"

للمزيد

أسبوع في العالم

تركيا - روسيا : صواريخ في حضن الأطلسي

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

فرنسا: دعوات عدة للتظاهر احتجاجا على تعديل قانون العمل والإصلاحات الأخرى

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

الكوارث الطبيعية والمناخية: أي تداعيات اقتصادية ومالية لإعصاري إيرما وهارفي؟

للمزيد

ضيف اليوم

زيارة أمير قطر إلى تركيا.. ألمانيا وفرنسا: البحث عن وساطة لحل الأزمة الخليجية؟

للمزيد

ريبورتاج

علاج الأمراض النفسية بواسطة "الكلاب"!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

زواج التونسيات بغير المسلمين وتكريس حقوق المرأة في تونس

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

باريس تستضيف أولمبياد 2024 بعد قرن من الانتظار

للمزيد

ريبورتاج

الموسيقى تعود إلى شوارع الجزائر من جديد

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

آسيا

قائد الجيش البورمي يدعو للاتحاد حول "قضية" الروهينغا ويعتبر أن لا جذور إتنية لها في البلاد

© أ ف ب / أرشيف | صورة نشرتها القوات المسلحة البورمية لقائد الجيش مين أونغ هلاينغ

نص فرانس 24

آخر تحديث : 17/09/2017

دعا قائد الجيش البورمي الجنرال مين أونغ هلاينغ البلاد إلى الاتحاد حول "قضية" الروهينغا التي يواجه جيشه اتهامات بممارسة التطهير الممنهج ضدها. ولطالما شكلت أوضاع مسلمي الروهينغا موضوعا شائكا في بورما، حيث يعتبر العديد من البوذيين الذين يشكلون غالبية في البلاد أن الروهنيغا مهاجرون غير شرعيين من بنغلادش وينكرون وجود إتنية الروهينغا.

دعا قائد الجيش البورمي الجنرال مين أونغ هلاينغ البلاد إلى الاتحاد حول "قضية" الروهينغا، الأقلية المسلمة التي اعتبر أن لا جذور لها في بورما، والتي يواجه جيشه اتهامات بممارسة التطهير الممنهج ضدها.

ويقول الجيش البورمي إن العمليات التي يقوم بها في شمال ولاية راخين تهدف إلى القضاء على متمردي الروهينغا الذين هاجموا مراكز الشرطة في 25 آب/أغسطس.

إلا أن أعمال العنف عمت المنطقة الحدودية وتسببت بنزوح أكثر من 400 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش، حيث رووا أن جنودا يرتكبون مجازر بحق مدنيين ويحرقون قرى بكاملها.

ورأى قادة الامم المتحدة أن الحملة العسكرية تحمل جميع بصمات "التطهير العرقي" للروهينغا، الأقلية المحرومة من الجنسية والتي تعاني من الاضطهاد والقمع منذ سنوات.

ولطالما شكلت أوضاع مسلمي الروهينغا موضوعا شائكا في بورما، حيث يعتبر العديد من البوذيين الذين يشكلون غالبية في البلاد أن الروهنيغا مهاجرون غير شرعيين من بنغلادش وينكرون وجود إتنية الروهينغا ويصرون على أنهم "بنغاليون".

وكرر الجنرال مين أونغ هلاينغ هذه النظرية في تعليقات نشرها على صفحته على موقع فيسبوك السبت.

وكتب "يطالبون بالاعتراف بهم كروهينغا، الجماعة التي لم تكن يوما مجموعة إتنية في بورما. قضية البنغاليين قضية وطنية ونحتاج إلى الوحدة لجلاء الحقيقة".

ويأتي دفاع الجنرال أونغ هلاينغ عن العمليات التي يخوضها جيشه، وسط إدانات دولية لأعمال العنف التي ألقت على بنغلادش مهمة شاقة بإيواء وإطعام اللاجئين الذين يتدفقون اليها.

وتتعرض الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام لسيل من الانتقادات على الساحة الدولية بسبب صمتها بشأن القمع الذي تتعرض له أقلية الروهينغا، والتي طلبت من حكومتها الإشارة إليها بصفة "مسلمي ولاية راخين".

ستتوجه الزعيمة البورمية بخطاب إلى الأمة الثلاثاء تتناول فيه الأزمة في ولاية راخين لتخرج بذلك عن صمتها للمرة الأولى منذ اندلاع أعمال العنف.

ويترقب العديد من المراقبين خارج البلاد هذا الخطاب على أمل الحصول على تفسير لصمتها حيال هذه الكارثة الإنسانية التي تتكشف يوما بعد يوم.

إلا أن مناصري الزعيمة التي تتمتع في بلادها بصورة أشبه بالقداسة لقيادتها خروج بورما من عباءة حكم المجلس العسكري، يقولون أن عليها توخي الحذر من الجيش الذي حكم البلاد على مدى 50 عاما ولا يزال يتمتع بتأثير قوي فيها.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 17/09/2017

  • بورما

    مجلس الأمن يندد بالعنف في بورما ويطالب بتأمين وصول المساعدات للنازحين

    للمزيد

  • بورما

    فيديو: من هم مسلمو الروهينغا الذين تتهم الحكومة البورمية باضطهادهم؟

    للمزيد

  • بورما

    رئيسة الحكومة البورمية تلغي رحلة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط أزمة الروهينغا

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي