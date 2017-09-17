تزايد الضغوط الدولية على كردستان العراق للعدول عن تنظيم استفتاء الاستقلال

اقترحت الأمم المتحدة على رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني العدول عن الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 أيلول/سبتمبر، مقابل المساعدة على التوصل إلى اتفاق شامل حول مستقبل العلاقات بين بغداد وأربيل في مدة أقصاها ثلاث سنوات. فيما حذر نوري المالكي من "قيام إسرائيل ثانية" في شمال العراق، وهددت إيران باغلاق حدودها مع الإقليم.

تتزايد الضغوط الدولية على إقليم كردستان العراق للعدول عن تنظيم استفتاء الاستقلال حيث قدمت الأمم المتحدة السبت مقترحا لرئيس الإقليم مسعود بارزاني يقضي بالعدول عن الاستفتاء المرتقب في 25 أيلول/سبتمبر، في مقابل المساعدة على التوصل إلى اتفاق شامل حول مستقبل العلاقات بين بغداد وأربيل في مدة أقصاها ثلاث سنوات.

لكن رئيس الإقليم الشمالي، أبقى موعد الاستفتاء، معتبرا أن المقترحات المقدمة حتى الساعة غير كافية.

وبحسب الوثيقة التي قدمها المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيس الخميس لبارزاني، وحصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منها في أربيل، فإن المقترح يقضي بشروع الحكومة العراقية وحكومة الإقليم على الفور بـ"مفاوضات منظمة، حثيثة ، ومكثفة (...) من دون شروط مسبقة وبجدول أعمال مفتوح على سبل حل كل المشاكل، تتناول المبادئ والترتيبات التي ستحدد العلاقات المستقبلية والتعاون بين بغداد وأربيل".

المالكي يحذر من "قيام إسرائيل ثانية" في شمال العراق

حذر نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي الأحد لدى استقباله السفير الأمريكي في بغداد من "قيام إسرائيل ثانية" في شمال العراق في إشارة إلى الاستفتاء المرتقب على استقلال اقليم كردستان في 25 أيلول/سبتمبر الحالي.

وأكد المالكي في بيان بعيد اجتماعه بالسفير دوغلاس سليمان ضرورة "إلغاء إجراء الاستفتاء لكونه غير دستوري ولا يصب في مصلحة الشعب العراقي عامة ولا لصالح الكرد خاصة".

وأضاف زعيم ائتلاف دولة القانون أكبر الكتل البرلمانية "لن نسمح بقيام إسرائيل ثانية في شمال العراق" محذرا "المطالبين بالاستفتاء من التداعيات الخطيرة التي سيخلفها هذا الإجراء على أمن وسيادة ووحدة العراق".

ويشير المالكي بذلك إلى رفضه قيام دولة على أسس إثنية في الشرق الأوسط، على غرار قيام دولة إسرائيل في العام 1948 على أسس دينية.

وكانت إسرائيل، الدولة الوحيدة التي رحبت على لسان رئيس الوزراء بينامين نتانياهو بالاستفتاء الذي أثار ردود فعل إقليمية ودولية.

إيران تهدد باغلاق حدودها مع كردستان العراق

هددت إيران الأحد بإغلاق حدودها مع إقليم كردستان العراق ووضع حد لكل الاتفاقات الأمنية معه في حال أجرى الاستفتاء حول استقلاله عن السلطة المركزية في بغداد.

وصرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني للتلفزيون، قبل بضعة أيام من الاستفتاء، أن "انفصال المنطقة الكردية عن الدولة العراقية سيعني (بالنسبة إلى إيران) إغلاق كل المعابر الحدودية" مع الكيان الجديد.

وأكد أن "الاتفاقات في شان الحدود لا قيمة لها إلا مع حكومة العراق المركزية"، مذكرا بأن الكيان الوحيد الذي تعترف به إيران في العراق هو "الحكومة الموحدة والفدرالية" في بغداد.

وأضاف شمخاني، أحد أبرز المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، أن "انفصال المنطقة الكردية عن العراق سيعني نهاية الاتفاقات الأمنية والعسكرية بين إيران ومنطقة كردستان" التي تتمتع بحكم ذاتي.

وأتاح التعاون بين طهران وكردستان العراق دعما عسكريا ولوجستيا كبيرا من جانب إيران لقوات البشمركة (المقاتلون الأكراد) ضد جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأعلنت إيران التي تضم أقلية كردية مهمة، مرارا رفضها أن يجري كردستان العراق استفتاء حول استقلاله في 25 أيلول/سبتمبر، لكنها اكتفت حتى الآن بحض سلطات الإقليم على العدول عن المشروع. واعتبر شمخاني أن "الوقت لا يزال متاحا" للقيام بذلك.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 17/09/2017