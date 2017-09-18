المتحدث السابق باسم البيت الأبيض يسخر من نفسه في حفل جوائز "إيمي"

فوجئ حضور حفل توزيع جوائز إيمي للأعمال التلفزيونية الأحد، بحضور المتحدث السابق باسم البيت الأبيض شون سبايسر، وسخر سبايسر من نفسه ومن تصريحاته الخاطئة للإعلام عندما كان متحدثا باسم الرئاسة الأمريكية في بداية عهدة دونالد ترامب الرئاسية، وبشكل خاص من ادعائه بأن حضور حفل تنصيب ترامب كان الأكبر في التاريخ.

شهد افتتاح حفل توزيع جوائز "إيمي" التلفزيونية الأحد مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت بظهور شون سبايسر المتحدث السابق باسم البيت الأبيض على منصة الحفل، وسخريته من نفسه ومن التصريحات الخاطئة التي ظل يرددها إلى حين استقالته من هذا المنصب في نهاية تموز/يوليو.

وتضمنت الكلمة الافتتاحية لعريف الحفل، الفكاهي ومقدم البرامج ستيفن كولبير، كما كبيرا من الانتقادات اللاذعة للرئيس دونالد ترامب، الذي كان الغائب الحاضر في هذا الحفل السنوي المخصص لتكريم أفضل البرامج التلفزيونية الأمريكية.

وذكر كولبير على وجه الخصوص بأن ترامب ترشح مرات عدة لجوائز "إيمي" عن برنامجه لتلفزيون الواقع "ذي أبرنتيس" الذي كان يقدمه وينتجه، لكنه لم يفز أبدا بأي جائزة.

لا بل إن المقدم الفكاهي بث خلال الحفل مقتطفا من مناظرة بين ترامب ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون يظهر فيه الملياردير الجمهوري وهو يقول إنه يعتقد فعلا أنه كان يجب أن يفوز بجائزة "إيمي".

وقال كولبير إن ترامب "لم يحصل على 'إيمي' لأنه وخلافا للانتخابات الرئاسية فإن جوائز 'إيمي' تمنح لمن يحصل على العدد الأكبر من الأصوات"، في إشارة إلى أن ترامب انتخب رئيسا رغم أن كلينتون هي التي حصلت على العدد الأكبر من الأصوات، وذلك بسبب طبيعة النظام الانتخابي الأمريكي.

وأضاف مقدم برنامج "ليت شو" الحواري على شبكة "سي بي إس" التي بثت وقائع الحفل مخاطبا بلهجة ساخرة القيمين على الجائزة "لماذا لم تعطوه 'إيمي'؟ أراهنكم أنه لو فاز بجائزة 'إيمي' لما ترشح أبدا للرئاسة (...) من هنا، فإن كل هذا هو، بطريقة ما، خطؤكم".

وتابع "بالتأكيد ما يهتم له دونالد ترامب فعلا هو نسبة المشاهدة. يجب أن تكون الأعداد كبيرة"، قبل أن يضيف "للأسف، ليست لدينا الآن أي وسيلة لمعرفة عدد مشاهدينا. هل من أحد يعرف كم هو عدد المشاهدين؟".

وهنا التفت كولبير إلى يسار المسرح نحو باب دخل منه شون سبايسر وهو يجر أمامه منصة خشبية تشبه تلك التي كان يقف خلفها حين كان متحدثا باسم الرئاسة، فبادره الفكاهي بسؤال "شون هل تعلم أنت؟".

وأمام صدمة الجمهور الذي كاد أن لا يصدق عينيه، وقف سبايسر قائلا "هذا أكبر جمهور على الإطلاق تابع حفل جوائز 'إيمي'، نقطة على السطر. سواء أكان ذلك في مكان (الحفل) أو حول العالم".

وأثار حضور سبايسر وتصريحه هذا عاصفة من الضحك لدى الحضور الذي فوجئ بالمتحدث السابق باسم البيت الأبيض وهو يردد جملته الأشهر التي قالها أمام الإعلام غداة تنصيب ترامب وأكد فيها أن عدد الذين حضروا حفل تنصيب الملياردير الجمهوري كان الأكبر في التاريخ على الإطلاق، سواء في مكان الحفل أو عبر التلفزيون، في حين أن الصور التي التقطت لمكان الحفل كانت تقول عكس ذلك.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/09/2017