اليابان: الإعصار تاليم يوقع قتيلين ويؤدي إلى فقدان ثلاثة آخرين

أدى الإعصار تاليم الذي وصل إلى جزيرة هوكايدو شمال اليابان، إلى مقتل شخصين في الجزر اليابانية، فيما اعتبر ثلاثة آخرون في عداد المفقودين. وقد وصلت سرعة رياح الإعصار فوق اليابان إلى 162 كلم في الساعة.

قتل شخصان وفقد ثلاثة آخرون عندما اجتاح إعصار الجزر اليابانية الاثنين، بحسب ما أكده مسؤولون وتقارير إخبارية.

وكان الإعصار تاليم قد ضرب جزيرة كيوشو في أقصى جنوب الجزر اليابانية الأحد مع رياح وصلت سرعتها إلى 162 كلم، بحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وواصلت العاصفة العنيفة طريقها باتجاه شمال شرق الأرخبيل وضربت صباح الاثنين جزيرة هوكايدو الواقعة شمالا، متسببة بأمطار غزيرة وتعطل حركة النقل الداخلي.

وعثر على مسنة (86 عاما) ميتة في ساعة متأخرة الأحد بعد أن اجتاحت السيول منزلها في كاغاوا بغرب اليابان، فيما عثر على سائق عمره 60 عاما ميتا في سيارته التي غرقت في نهر فاضت مياهه في كوشي بغرب اليابان أيضا، بحسب الشرطة المحلية.

وذكرت قناة "إن إتش كي" العامة أن 3 أشخاص فقد أثرهم في غرب اليابان، فيما أصيب 38 شخصا بجروح في حوادث ناجمة عن العاصفة العنيفة.

وتم إلغاء 116 رحلة جوية داخلية على الأقل الاثنين بسبب الرياح القوية، فيما تم تعليق رحلات للقطارات السريعة في شمال اليابان بسبب الإعصار، بحسب "إن إتش كي".

وأصدرت السلطات تحذيرات من عواصف مطرية وأمواج ضخمة واحتمال حدوث فيضانات وسيول في أنحاء البلاد إذا احتفظت العاصفة بقوتها.

وكان الإعصار قد ضرب مجموعة جزر أويكناوا قبل وصوله كيوشو، وسجلت مدينة مياكو الأمطار الأكثر غزارة خلال 24 ساعة منذ 50 عاما.

وكثيرا ما تجتاح العواصف العنيفة اليابان، وقد قتل 22 شخصا عندما اجتاحها الإعصار "ليونروك" في أيلول/سبتمبر العام الماضي.

والشهر الماضي قتل شخصان وجرح 51 آخرين في الإعصار نورو.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/09/2017