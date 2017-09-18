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الشرق الأوسط

تركيا تنفذ مناورات عسكرية قرب الحدود العراقية قبيل استفتاء الاستقلال في كردستان

© الموقع الرسمي للجيش التركي Türk Silahlı Kuvvetleri- أرشيف

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/09/2017

أصدر الجيش التركي بيانا الاثنين أعلن فيه أنه بدأ مناورات عسكرية قرب الحدود التي تربطه بالعراق، والمحاذية لإقليم كردستان العراق الذي يستعد لإقامة استفتاء على الاستقلال يوم 25 أيلول/سبتمبر. وأكد البيان أن "عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة الحدودية تتواصل بالتوازي مع التمارين".

أعلنت القوات المسلحة التركية الاثنين بدء مناورات عسكرية على الحدود العراقية قبل أسبوع من موعد استفتاء حول الاستقلال في إقليم كردستان العراق تعارضه أنقرة.

وقال الجيش التركي في بيان إن "عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة الحدودية تتواصل بالتوازي مع التمارين".

وسينظم الاستفتاء في 25 أيلول/سبتمبر في الإقليم العراقي الذي يتمتع منذ 1991 بحكم ذاتي توسع بمرور الزمن.

وتعارض أنقرة التي تواجه تمردا كرديا في مناطقها الجنوبية الشرقية، بشدة تنظيم الاستفتاء.

وقال شهود إنهم رأوا ما يصل حتى مئة آلية عسكرية من بينها دبابات تنتشر على الحدود العراقية في وقت مبكر الاثنين، بحسب مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية في جنوب شرق تركيا. وكررت تركيا عدة مرات معارضتها للاستفتاء محذرة من أنه "سيكون له ثمن".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اعتبر الأحد أن الاستفتاء سيكون "خطأ" مشيرا إلى أن مجلس الأمن التركي سيعقد اجتماعا في 22 من الشهر الحالي للتباحث في الموضوع.

كما أعلن أردوغان الأحد أنه سيجري محادثات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المعارض أيضا للاستفتاء وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتخشى تركيا التي تقيم علاقات تجارية جيدة مع إربيل من تبعات إقامة دولة كردية على حدودها.

وكانت الأمم المتحدة قد اقترحت التوصل بحلول ثلاث سنوات إلى اتفاق بين كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد حول وضع هذا الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي، لقاء إرجاء موعد الاستفتاء حول الاستقلال.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/09/2017

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