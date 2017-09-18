الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

حركة حماس: متى تدق ساعة المصالحة؟

للمزيد

حدث اليوم

الجمعية العامة للأمم المتحدة : لقاءات مكثفة لقضايا معقدة

للمزيد

وقفة مع الحدث

انتخابات ألمانيا.. لماذا تقلق أوروبا من عودة الليبراليين؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل وضعت "حماس" الرئيس عباس في مأزق؟

للمزيد

حوار

نجم الدين كريم : "الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق ماض ولا أعترف بقرار إقالتي"

للمزيد

محاور

محاور مع ألفة يوسف: ما حجج السماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم؟

للمزيد

أسبوع في العالم

تركيا - روسيا: صواريخ في حضن الأطلسي

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

فرنسا: دعوات عدة للتظاهر احتجاجا على تعديل قانون العمل والإصلاحات الأخرى

للمزيد

مراسلون

الحريديم متطرفو إسرائيل

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

بدء محاكمة موظفي صحيفة "زمان" المقربة من غولن في إسطنبول

© أ ف ب | محتجون يرفعون لافتات تقول "الحرية للصحافيين" وأعدادا من صحيفة جمهورييت التركية المعارضة، تزامنا مع استئناف محاكمة 17 من موظفيها في سيليفري بضاحية إسطنبول، 11 أيلول/سبتمبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/09/2017

انطلقت الاثنين في إسطنبول محاكمة 31 موظفا في جريدة "زمان" التي أغلقتها السلطات التركية لاتصالها بالداعية فتح الله غولن المسؤول وفق أنقرة عن محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016.

بدأت الاثنين في إسطنبول محاكمة موظفين في صحيفة "زمان" التي أغلقتها السلطات التركية لاتصالها بالداعية فتح الله غولن المسؤول وفق أنقرة عن محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016.

ووضعت السلطات اليد على "زمان" ونسختها الإنكليزية "تودايز زمان" في آذار/مارس 2016 قبل إغلاقهما في تموز/يوليو من العام نفسه في أعقاب محاولة الانقلاب.

ويخضع 31 صحافيا وإداريا في الصحيفة للمقاضاة في المحاكمة التي بدأت الاثنين في قاعة جلسات محاذية لسجن سيليفري في ضاحية إسطنبول.

وأبقت السلطات 22 من المتهمين قيد الاعتقال فيما التسعة الآخرون يتوزعون بين مستفيدين من إفراج مشروط وفارين، وفق ما قالت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

واتهم هؤلاء بمحاولة قلب الحكومة والانتماء إلى منظمة إرهابية ويواجهون عقوبات متعددة بالسجن مدى الحياة في حال إدانتهم في ختام المحاكمة.

ومن أبرز المتهمين الموقوفين كاتبان رئيسيان في الصحيفة هما ممتازر توركوني وشاهين الباي.

وهذه المحاكمة هي الأخيرة في سلسلة تتعلق بصحافيين في تركيا، أبرزها تلك التي افتتحت في أواخر تموز/يوليو ضد 17 موظفا في صحيفة جمهورييت المعارضة.

ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان في هذه المحاكمات انعكاسا لمدى تدهور وضع الحريات في تركيا منذ محاولة الانقلاب التي تلتها حملة تطهير واسعة النطاق في أوساط المعارضين، وأبرزهم النواب المتعاطفون مع الأكراد ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية.

وأفاد موقع بي24 المعني بحرية الصحافية أن نحو 170 صحافيا موقوفون حاليا في تركيا، التي باتت في المرتبة 155 من 180 في تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة للعام 2017.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 18/09/2017

  • تركيا

    تركيا: مذكرات توقيف بحق 35 عاملا في وسائل إعلام بتهمة ارتباطهم "بمنظمة إرهابية"

    للمزيد

  • فرنسا - تركيا

    ماكرون يطالب أردوغان بـ"الإفراج" العاجل عن الصحافي الفرنسي المعتقل

    للمزيد

  • فرنسا

    لجنة تضامن مع الصحافي الفرنسي لو بورو الموقوف في تركيا

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي