الأردن يرسل طائرة لإجلاء رعاياه من جزيرة سان مارتان عقب إعصار إيرما

قال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن طائرة أردنية توجهت إلى جزيرة سان مارتان الفرنسية الهولندية في البحر الكاريبي، والتي كانت قد تعرضت لأضرار كبيرة بسبب إعصار إيرما الذي قتل 11 شخصا على الجزيرة، لإجلاء 96 مواطنا أردنيا وإعادتهم إلى بلادهم.

أرسل الأردن الاثنين طائرة لإجلاء نحو مئة من رعاياه من جزيرة سان مارتان الفرنسية الهولندية التي اجتاحها إعصار إيرما الأسبوع الماضي وحصد أحد عشر قتيلا متسببا بدمار كبير.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إنه "بأمر من الملك عبد الله الثاني، توجهت فجر اليوم الاثنين، طائرة أردنية لإخلاء 96 مواطنا أردنيا من جزيرة سان مارتان في البحر الكاريبي، وإعادتهم إلى أرض الوطن، بعد أن تعرضت الجزيرة مؤخرا إلى دمار كبير جراء إعصار إيرما".

وأضاف البيان أن "الطائرة توجهت إلى جزيرة سان مارتان بعد حصولها على التصاريح اللازمة من السلطات المعنية لعبور الأجواء والهبوط في الجزيرة".

وبحسب مدير وحدة العمليات في وزارة الخارجية الأردنية بشير الرواشدة فإن "الوزارة على تواصل دائم مع المواطنين الأردنيين المتواجدين في الجزيرة، للاطمئنان على سلامتهم، عبر الاتصال المباشر معهم، والتنسيق والمتابعة المستمرة مع السلطات الفرنسية والهولندية".

وكانت باريس قد أقامت على غرار لاهاي جسورا جوية وبحرية لإجلاء الأشخاص الأكثر هشاشة وإرسال مساعدات.

ولا تزال جزيرتا سان مارتان الفرنسية الهولندية وسان بارتيليمي الفرنسية اللتان اجتاحهما الإعصار إيرما بداية أيلول/سبتمبر الحالي وكانتا الأكثر تضررا في حالة تحذير من الدرجة الصفراء.

وكان 11 شخصا قد لقوا حتفهم في الجانب الفرنسي من جزيرة سان مارتان مع مرور إعصار إيرما فيما لقي أربعة أشخاص مصرعهم في قسمها الهولندي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/09/2017