"موانئ دبي" تستحوذ على مجمع ملاحي وشركة لإصلاح السفن بقيمة 405 ملايين دولار

قالت مجموعة "موانئ دبي العالمية" الاثنين إنها وقعت اتفاقيتين للاستحواذ على اثنين من الأصول البحرية في إمارة دبي بقيمة تصل إلى 405 ملايين دولار.

أعلنت مجموعة "موانئ دبي العالمية" الاثنين توقيع اتفاقيتين للاستحواذ على اثنين من الأصول البحرية في إمارة دبي بقيمة إجمالية تصل إلى 405 ملايين دولار.

وأكدت المجموعة في بيان أنها وبموجب الاتفاقيتين ستستحوذ على "مدينة دبي الملاحية" بقيمة 180 مليون دولار، إضافة إلى شراء "الأحواض الجافة العالمية" بـ 225 مليون دولار.

و"مدينة دبي الملاحية" مركز للخدمات البحرية ومنطقة صناعية وتجارية، فيما شركة "الأحواض الجافة العالمية" مركز متخصص في إصلاح السفن.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية" التي تشغل 77 منفذا بحريا حول العالم إن الخطوة "تسهم في تعزيز مكانتنا كمزود رائد للخدمات البحرية وترسخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي".

في موازاة ذلك، أعلنت المجموعة عدم تجديد عقد تشغيل محطة "بيه تي ترمينال بتيكيماس سورابايا" ("تي بيه إس") على الساحل الشمالي لجاوا الشرقية في إندونيسيا مع انتهاء مدة العقد العام 2019.

وكانت "موانئ دبي العالمية" قد تولت تطوير وإدارة وتشغيل المحطة بموجب اتفاقية لمدة 20 عاما بدأت سنة 1999.

وتبلغ حصة موانئ دبي العالمية 49 بالمئة في المحطة التي تمثل طاقة استيعابية تبلغ 2,1 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما) من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمجموعة البالغة 85 مليون حاوية نمطية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/09/2017