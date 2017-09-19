الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

رياضة 24

باريس تحظى باستضافة الألعاب الأولمبية بعد قرن من الانتظار

للمزيد

ريبورتاج

سكان عاصمة ساحل العاج يشكلون لجانا لحماية أنفسهم من العصابات

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

أونغ سان سوتشي.. جائزة نوبل ومجزرة

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

هل بدأ صراع النجوم بين كافاني ونيمار في باريس سان جرمان؟

للمزيد

ريبورتاج

فضاءات العمل المشترك تشكل أفقا جديدا لمشاريع الشباب التونسي

للمزيد

وجها لوجه

مخطط عمل الحكومة الجزائرية.. حل واقعي للأزمة أم تمهيد لعهدة خامسة؟

للمزيد

النقاش

حركة حماس: متى تدق ساعة المصالحة؟

للمزيد

حدث اليوم

الجمعية العامة للأمم المتحدة : لقاءات مكثفة لقضايا معقدة

للمزيد

ريبورتاج

القوات الإسرائيلية تهدم مدارس فلسطينية قبل يوم على بدء العام الدراسي

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

آسيا

الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بورما بوقف عملياتها العسكرية ضد الروهينغا

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 19/09/2017

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، السلطات البورمية بوقف عملياتها العسكرية ضد أقلية الروهينغا المسلمة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان. وقال غوتيريس في خطاب ألقاه بالجمعية العامة أمام قادة العالم "لقد أصبنا جميعا بالصدمة من جراء التصعيد المأساوي للتوتر الطائفي في ولاية راخين البورمية".

في خطاب ألقاه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الثلاثاء بورما بوقف العمليات العسكرية ضد أقلية الروهينغا المسلمة في بورما.

وقال غوتيريس أمام زعماء العالم "على السلطات البورمية أن توقف العمليات العسكرية وأن تؤمن وصول الوكالات الإنسانية بدون قيود" لمساعدة السكان وذلك بعد ساعات على خطاب الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي التي أبدت استعدادها لتنظيم عودة اللاجئين الروهينغا من بنغلادش والذين بلغ عددهم 421 ألفا منذ هذا الصيف.

وفي خطابها قالت أونغ سان سو تشي أن عمليات "التمشيط التي يقوم بها الجيش" ردا على هجمات المتمردين الروهينغا انتهت في 5 أيلول/سبتمبر نافية أن تكون ولاية راخين تشتعل.

وأكدت أن "أكثر من 50 بالمئة من قرى المسلمين لم يلحق بها أي ضرر".

وقال غوتيريس أمام قادة العالم "لقد أصبنا جميعا بالصدمة من جراء التصعيد المأساوي للتوتر الطائفي في ولاية راخين البورمية".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 19/09/2017

  • بورما

    "الجيش البورمي أباد كل القرية... كانت هنالك جثث في كل مكان"

    للمزيد

  • بورما

    قائد الجيش البورمي يدعو للاتحاد حول "قضية" الروهينغا ويعتبر أن لا جذور إثنية لها في البلاد

    للمزيد

  • بورما

    "هيومن رايتس ووتش" تدعو لفرض عقوبات على بورما بسبب أزمة الروهينغا

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي