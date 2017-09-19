في أول خطاب له بالأمم المتحدة.. الرئيس الفرنسي يقدم رؤيته حول قضايا دولية

في أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تطرق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقضايا دولية عديدة، كالملف السوري الذي قال إن بلاده ستطرح مبادرة مع شركائها لوضع خارطة طريق سياسية شاملة في سوريا، والشأن الليبي حيث دعا للعمل على تنظيم انتخابات في ليبيا عام 2018. كما دعا الأسرة الدولية إلى العمل للتصدي لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية.

قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء في أول خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية بلاده لحل أزمات وملفات دولية وإقليمية، حيث دعا إلى تشكيل مجموعة اتصال حول سوريا لإعطاء اندفاعة جديدة نحو التوجه إلى حل سلمي للنزاع في هذا البلد.

كما أكد أن آلية المفاوضات التي تخوضها موسكو وطهران وأنقرة في أستانة في كازاخستان "لا تكفي"، لافتا إلى أن مجموعة الاتصال التي يقترحها تشمل الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن إضافة إلى "الجهات المعنية" بالنزاع السوري.

مقارنة بين خطابي ترامب وماكرون في الأمم المتحدة

أما بخصوص البرنامج النووي الإيراني فقال ماكرون "أبلغت أمريكا وإيران أن عدم احترام الاتفاق النووي قد يؤدي إلى حريق في المنطقة"، مؤكدا بأنه "ينبغي العمل للتصدي لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية".

في الشأن الليبي أكد ماكرون بأنه "على الأمم المتحدة العمل على تنظيم انتخابات في ليبيا العام 2018".

"لن يتم التفاوض مجددا على اتفاق باريس" المناخي

بخصوص اتفاق باريس المناخي قال ماكرون "لن يتم التفاوض عليه مجددا"، مشددا في الوقت نفسه على أن الباب "مفتوح دائما" أمام واشنطن للعودة إلى الاتفاق الذي أعلن رئيسها دونالد ترامب انسحابها منه.

وقال ماكرون إن "هذا الاتفاق لن يتم التفاوض عليه مجددا (...) لن نتراجع عنه".

وإذ أكد الرئيس الفرنسي أن بلاده "تحترم بالكامل قرار الولايات المتحدة" بالانسحاب من هذا الاتفاق، شدد على أن "الباب سيكون مفتوحا دائما أمامها" للعودة إليه ولكن الدول الأخرى الأعضاء في الاتفاق ستواصل "تطبيق اتفاق باريس".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 19/09/2017