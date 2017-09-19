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الشرق الأوسط

اليمن: التحالف العربي يتهم الحوثيين بمنع سفن تحمل مواد غذائية ونفطية من تفريغ حمولتها

© أ ف ب | جنود يمنيون موالون للحوثيين يفتشون سيارة مع تشديد الإجراءات الأمنية في صنعاء قبل مسيرة في الذكرى الثالثة لسيطرتهم على العاصمة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 19/09/2017

اتهم التحالف العربي في اليمن الحوثيين بمنع سفن تجارية من تفريغ حمولتها من مواد غذائية ومشتقات نفطية في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتهم. واعتبر التحالف الذي تقوده السعودية ذلك "انتهاكا لكافة الأعراف والمبادئ".

اتهمت مصادر في التحالف العسكري العربي الذي ينفذ حربا في اليمن منذ آذار/مارس 2015 بقيادة السعودية الثلاثاء الحوثيين بإعاقة تفريغ حمولة سفن تجارية تحمل مواد غذائية ونفطية في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وقال مصدر مسؤول في التحالف لوكالة الأنباء الفرنسية "ورد لخلية الإجلاء والأعمال الإنسانية بقيادة التحالف تقارير تؤكد وجود 15 سفينة تجارية تحمل أغذية ومشتقات نفطية ومصرح لها من التحالف".

وأضاف "لم تسمح لها ميليشيا الحوثي بتفريغ حمولتها في ميناء الحديدة (...) في حين سمحت الميليشيا (بذلك) لسفن وصلت بعدها ولا تحمل مواد ذات أولوية"، متهما الحوثيين "بانتهاك كافة الأعراف والمبادئ".

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين الحوثيين والقوات الحكومية. وقد سقطت العاصمة صنعاء في أيدي الحوثيين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل المملكة السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد.

وتخضع مدينة الحديدة الساحلية أيضا الى سيطرة الحوثيين الشيعة. وثمة مخاوف متزايدة من أن يشن التحالف هجوما على ميناء المدينة والذي تصل عبره غالبية المساعدات الغذائية التي تدخل اليمن.

ومنذ بداية التدخل السعودي، سقط حوالي 8400 قتيل و48 ألف جريح بينهم الكثير من المدنيين في النزاع الذي تسبب في أزمة إنسانية فادحة.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 19/09/2017

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