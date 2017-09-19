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الشرق الأوسط

نيويورك: السيسي يلتقي نتانياهو في أول محادثات علنية بينهما

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 19/09/2017

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في نيويورك في أول محادثات علنية بينهما شملت سبل "إحياء عملية السلام" في الشرق الأوسط. وجاء في بيان للرئاسة المصرية أن السيسي شدد على أهمية استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل.

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في نيويورك في أول محادثات علنية بينهما شملت سبل "إحياء عملية السلام" في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنت الرئاسة المصرية الثلاثاء.

وتابع بيان الرئاسة المصرية أن السيسي أكد على "الأهمية التي توليها مصر لمساعي استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي" من أجل التوصل إلى "حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وأضاف البيان أن السيسي شدد على أهمية التوصل إلى "تسوية نهائية وعادلة للقضية الفلسطينية" من أجل "توفير واقع جديد في الشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية".

وتم خلال اللقاء بحث سبل استئناف عملية السلام المتوقفة منذ العام 2014 وإقامة دولة فلسطينية و"توفير الضمانات اللازمة" لنجاح عملية التسوية بين الجانبين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي زار إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في أيار/مايو أعلن خلال لقائه نتانياهو في نيويورك الاثنين أن اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين أمر "ممكن" مؤكدا أن إدارته ستبذل ما في وسعها للتوصل إليه رغم فشل كل المحاولات السابقة.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 19/09/2017

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