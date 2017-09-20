محكمة ألمانية تحكم على لاجئ سوري بالسجن لتورطه في خطف جندي أممي

أصدرت محكمة في ألمانيا الأربعاء حكما بالسجن لثلاث سنوات بحق سوري يبلغ من العمر 26 عاما، بعدما أدانته بالمساعدة في خطف عنصر من الأمم المتحدة واحتجازه لمدة ثمانية أشهر عام 2013 في فيلا قرب دمشق. وكان المدان قد وصل إلى ألمانيا في 2014 بصفته طالب لجوء.

أصدرت محكمة في ألمانيا الأربعاء عقوبة بالسجن لثلاث سنوات بحق سوري يبلغ من العمر 26 عاما، وكان أول طالب لجوء يعتقل في هذا البلد بتهمة التورط في جريمة حرب، وذلك بعدما أدانته بالمساعدة على خطف عنصر من الأمم المتحدة.

والمتهم سليمان السـ.... الذي لم ينشر اسمه كاملا، أدانته محكمة شتوتغارت (جنوب غرب) بالتآمر في ارتكاب جريمة حرب بعدما ثبتت عليه تهمة المشاركة في مراقبة عنصر كندي في "قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك" (أندوف) في هضبة الجولان السورية المحتلة، خطف واحتجز على مدى أكثر من ثمانية أشهر في 2013 في فيلا قرب دمشق.

وهذه العقوبة هي أخف بكثير من تلك التي طلبتها النيابة العامة للمتهم وهي السجن لمدة سبع سنوات. وكان المدان قد وصل إلى ألمانيا في 2014 بصفته طالب لجوء ضمن قوافل اللاجئين السوريين الذين فتحت برلين ذراعيها لهم.

وفي خلاصة حكمها قالت المحكمة إن المدان لم يشارك بصورة مباشرة في خطف عنصر الأمم المتحدة ولكنه قدم مساعدة أساسية للخاطفين من خلال مراقبته لهدفهم الذي لم ينشر اسمه.

وكان هذا العنصر الكندي قد خطف قرب دمشق في 17 شباط/فبراير 2013 وظل محتجزا إلى أن تمكن من الفرار في تشرين الأول/أكتوبر من السنة نفسها. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت بعيد هذا التاريخ أن أحد المتعاقدين معها الكندي كارل كامبو الذي خطف في 17 شباط/فبراير في إحدى ضواحي دمشق تم تحريره.

كذلك فإن المحكمة خلصت إلى أنه لا دليل على أن عملية الخطف نفذها عناصر من "جبهة النصرة"، الفرع السابق لتنظيم "القاعدة" في سوريا والعدو اللدود لتنظيم "الدولة الإسلامية".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 20/09/2017