بريطانيا والسعودية توقعان اتفاقية للتعاون في المجالين العسكري والأمني

أفادت الثلاثاء وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن بريطانيا والسعودية وقعتا اتفاقية تعاون في المجالين العسكري والأمني، وذلك بعد نحو يومين من توقيع قطر اتفاقا لشراء طائرات مقاتلات بريطانية.

وقعت بريطانيا والسعودية اتفاقية للتعاون في المجالات العسكرية والأمنية، بحسب ما أفادت الثلاثاء وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بعد يومين فقط على توقيع قطر اتفاقية لشراء طائرات مقاتلات بريطانية.

وجاء توقيع الاتفاقية بعد استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مكتبه بجدة وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية التي لم تورد تفاصيل الاتفاقية. مضيفة أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة آليات التنسيق المشترك في المجال الدفاعي، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب".

ويأتي هذا الاتفاق في الوقت الذي تسعى فيه بريطانيا إلى استكشاف آفاق تجارية جديدة مربحة خارج أوروبا بعد بدء عملية بريكست.

وكانت قطر أبرمت الأحد اتفاقا مع بريطانيا لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون"، ووقع الاتفاق وزيرا الدفاع القطري خالد بن محمد العطية والبريطاني مايكل فالون في الدوحة.

ومر أكثر من مئة يوم على قطع السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر في 5 حزيران/يونيو وفرض عقوبات اقتصادية عليها شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري، بعد اتهامها بدعم مجموعات إرهابية والتقرب من إيران.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 20/09/2017