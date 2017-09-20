السعودية تحذر أكراد العراق من "مخاطر" تنظيم الاستفتاء وتدعوهم للعدول عنه

أصدرت السعودية بيانا عبر وكالة الأنباء الرسمية الأربعاء دعت فيه أكراد العراق إلى العدول عن تنظيم الاستفتاء حول الاستقلال المقرر نهاية الأسبوع، كما حذرت من "مخاطر" قد تترتب على إجرائه.

دعت السعودية أكراد العراق الأربعاء إلى العدول عن تنظيم الاستفتاء حول الاستقلال المقرر نهاية الأسبوع، محذرة من "مخاطر" قد تترتب على ذلك.

وقال مصدر مسؤول في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن المملكة "تتطلع إلى حكمة وحنكة الرئيس مسعود بارزاني لعدم إجراء الاستفتاء الخاص باستقلال إقليم كردستان العراق، وذلك لتجنيب العراق والمنطقة مزيداً من المخاطر التي قد تترتب على إجرائه".

وأضاف إن قرار المملكة جاء "انسجاماً مع المواقف الإقليمية والدولية بهذا الشأن"، و"تقديراً للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وما تواجهه من مخاطر وحرصا منها على تجنب أزمات جديدة قد ينتج عنها تداعيات سلبية، سياسية، وأمنية، وإنسانية".

واعتبر أن هذه الأزمات ستؤدي إلى تشتيت "الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بما في ذلك مكافحة التنظيمات الإرهابية والأنشطة المرتبطة بها"، داعيا الأطراف المعنية إلى "الدخول في حوار".

ينظم الاستفتاء في 25 أيلول/سبتمبر في الإقليم العراقي الذي يتمتع منذ 1991 بحكم ذاتي توسع بمرور الزمن. وفي وقت سابق، طالب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أكراد العراق بإلغاء الاستفتاء. وهددت إيران بإغلاق حدودها مع إقليم كردستان العراق ووضع حد لكل الاتفاقات الأمنية معه في حال أجرى الاستفتاء. كما دعا البيت الأبيض إقليم كردستان العراق إلى التخلي عن المشروع.

وبدأت السعودية مؤخرا التقرب من بغداد، وقام مسؤولون من البلدين بتبادل الزيارات. وتتمتع طهران، الخصم الأكبر للرياض في المنطقة، بنفوذ كبير في العاصمة العراقية.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 20/09/2017