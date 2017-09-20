هل يصمد الاتفاق النووي الإيراني أمام دونالد ترامب؟

في صحف اليوم: الزلزال الذي ضرب ليلة البارحة مكسيكو والمناطق المجاورة لها. الصحف وقفت عند هشاشة مكسيكو وتاريخها مع الزلازل المدمرة. اهتمت الصحف كذلك بخطاب الرئيس دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وبمحاولات إيطاليا وليبيا تقليص عدد الوافدين من المهاجرين غير الشرعيين على الشواطئ الإيطالية الجنوبية.

البداية بالزلزال القوي الذي ضرب العاصمة مكسيكو والمناطق المجاورة لها. هذا الزلزال بلغت قوته 7،1 فاصلة واحد والصحف تتابع حصيلة الضحايا والأضرار التي تسبب فيه الزلزال. موقع هافنغتون بوست الإخباري في طبعته الفرنسية يكتب أن الزلزال العنيف ضرب مكسيكو في ذكرى زلزال آخر مدمر حصل قبل اثنين وثلاثين عاما. وبالضبط في العام خمسة وثمانين من القرن الماضي وأسفر عن مقتل عشرة آلاف شخص، وجرح ثلاثين ألفا. منذ تلك المأساة فرضت السلطات المكسيكية معايير أكثر صرامة على البناء، وطورت منظومة الإنذارات الخاصة بالزلازل تعتمد على أجهزة استشعار مثبتة على السواحل. موقع هافنغتون بوست كتب أن زلزال البارحة يحيي ذكريات أليمة لدى سكان مكسيكو.

مكسيكو لها تاريخ مع الزلازل الكارثية، يكتب آدان تايلور في صحيفة دي واشنطن بوست، ويقول الكاتب إن أكبر زلزال ضرب مكسيكو كان في العام ألف وسبعمئة وسبعة وثمانين، وصلت قوته 8،6 وتسبب في تسونامي بلغ ثلاثمئة وعشرة أميال من السواحل. ويعيد الكاتب تعرض المكسيك بشكل خاص للزلازل بسبب وجوده على عدد من اللوحات التكتونية التي تتلاقى بعضها مع بعض وتشهد نشاطا زلزاليا كبيرا.

موضوع آخر استأثر باهتمام الصحف هو خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا الخطاب كان منتظرا بشكل كبير. صورة الرئيس ترامب موجودة على واجهات غالبية الصحف اليوم، ترافقها عبارة يتوعد فيها كوريا الشمالية بتدميرها بالكامل. صحيفة ليبراسيون كتبت أن دونالد ترامب انتقد كوريا الشمالية بعنف من على منبر الأمم المتحدة، وشبهت الصحيفة كلام ترامب يوم أمس حول الدول المارقة بكلام جورج بوش الابن حين كان قد تحدث عن محور الشر في العام 2002. ترامب انتقد انتقادات لاذعة كلا من كوريا الشمالية وإيران كتبت الصحيفة الفرنسية، ووصف ترامب الاتفاق النووي مع إيران بالاتفاق السيء والمحرج للولايات المتحدة.

الاتفاق النووي مع طهران مرهون بقرار واشنطن تكتب إيزابيل لا سير في صحيفة لوفيغارو، وتشير الكاتبة إلى تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان من نيوويورك أكد فيها أنه من المهم الحفاظ على هذا الاتفاق لمنع انتشار الأسلحة النووية، وفرنسا تحاول إقناع الرئيس الأمريكي بصواب هذا الخيار. الجهود الفرنسية والأوروبية تأتي في وقت ينعقد فيه اجتماع حول موضوع الاتفاق النووي مع إيران اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة. كاتبة المقال تساءلت ما إذا كان الأوروبيون قادرون على إنقاذ الاتفاق الذي نزعته الدول الخمسة زائد واحد من إيران في العام 2015، وذلك بعد مفاوضات شاقة استمرت لأكثر من عشرة أعوام.

الصحف الأمريكية انتقدت أداء الرئيس دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. صحيفة نيويورك تايمز كتبت في افتتاحيتها أن الأمم المتحدة ليست المكان الذي يمكننا أن نترقب فيه تهديدا بالحرب لكن ذلك ما فعله الرئيس ترامب في أول خطاب له أمام الجمعية العامة. الصحيفة عادت على أهم تصريحات ترامب يوم أمس ونعته الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالرجل الصاروخ الذي يقود بلاده في مهمة انتحارية، ورأت الصحيفة في افتتاحيتها دائما أن غضب ترامب لم يكن ملائما لمجلس الأمم المتحدة وأمام قادة العالم المجتمعين لإيجاد حلول سلمية عبر الحوار للخلافات، وأوردت الصحيفة مقارنات بين خطابات الرئيس السابق باراك أوباما أمام الجمعية العامة وخطاب ترامب ليوم أمس معنونة الافتتاحية دعاة الحرب وصناع السلام.

في صحيفة دي واشنطن بوست رسم ساخر لأن تلنز صورت فيه ترامب على هيئة محارب يستعرض جبروته أمس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو يقول إذا تعرضت الولايات المتحدة أو حلفاؤها لهجوم من بيونغ يانغ فإنه ليس لديها من خبار سوى تدمير كوريا الشمالية بالكامل.

ننهي هذه الجولة عبر الصحف بمقابلة في صحيفة لوفيغارو الفرنسية. المقابلة أجرتها الصحيفة مع وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، حول موضوع المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين القادمين من ليبيا. في هذه المقابلة يستعرض وزير الداخلية الإيطالي خطط إيطاليا لتقليص عمليات تهريب البشر من هذا البلد. مينيتي قال في هذه المقابلة أن المشكلة لم تحل بعد يالكامل لكننا بدأنا نرى نهاية النفق، ويقول إنه بفضل الجهود المبذولة مع حكومة فايز السراج تقلص عدد الوافدين على السواحل الجنوبية الإيطالية بنسبة اثنين وعشرين في المئة. الصحيفة كتبت أن وزير الداخلية الإيطالي ينفي خبرا يتم تداوله في ليبيا حول منح المصالح الاستخباراتية الإيطالية مبلغ خمسة ملايين يورو لعصابات تهريب البشر في صبراتة لكي تمنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى أوروبا.

إعداد محجوبة كرم