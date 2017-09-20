المكسيك: 226 قتيلا على الأقل في زلزال قوي يضرب وسط البلاد

قدرت حصيلة الزلزال الذي ضرب مكسيكو الثلاثاء بأكثر من مئتي قتيل، وفق ما أعلنت وكالة الحماية المدنية في المكسيك في حصيلة غير نهائية. كما قضى 21 طفلا بسبب انهيار مدرسة في العاصمة المكسيكية.

أعلنت وكالة الحماية المدنية في المكسيك أن ما لا يقل عن 226 شخصا قد لاقوا حتفهم جراء الزلزال العنيف الذي ضرب وسط المكسيك الثلاثاء. ومن بين هذه الحصيلة المرتفعة 21 طفلا على الأقل قضوا في انهيار مدرستهم في العاصمة، حسب ما أعلنت الحكومة الأربعاء.

مشاهد للزلزال الذي ضرب المكسيك Lord, we pray now for the people of Mexico City. Rescue those that are in peril.🇲🇽

In Jesus' name, Amen. 🕯 #México #PrayForMexico #MAGA pic.twitter.com/pCLUQppGIK M A Nöthem (@mikandynothem) September 19, 2017

وقال مساعد وزير التربية خافيير تريفينيو لشبكة تيليفيسا " لدينا تعداد 25 قتيلا من بينهم 21 طفلا قضوا في مدرسة إنريكي ريبسامن الابتدائية.

وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية ميغيل أنخيل أوسوريو متحدثا لذات الشبكة التلفزيونية "قتل حوالي 117 شخصا في مدينة مكسيكو، و39 في بويبلا و55 في موريلوس و12 في ولاية مكسيكو وشخص في غيريرو".

وضرب الزلزال الشديد وسط المكسيك ومن ضمنه العاصمة بعد 32 عاما بالتمام على زلزال 1985، وتعمل فرق الإسعاف على البحث عن ناجين بين أنقاض عدة مبان انهارت.

وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 149 شخصا، وتوقع تريفينيو ارتفاع الحصيلة الإجمالية موضحا "هناك مفقودون قد يكونون تحت الأنقاض". وتتواصل عمليات البحث عن أشخاص آخرين اعتبروا في عداد المفقودين.

وحدد مركز الزلزال الذي وقع في الساعة 18,14 (13,14 ت غ) على حدود ولاية بويبلا وموريلوس (وسط) على عمق 51 كلم، بحسب المركز الجيولوجي الأمريكي.

وضرب الزلزال هذه المدينة الكبرى، مثيرا الذعر بين سكانها الذين يقدر عددهم بـ 20 مليون نسمة، وذلك بعد أيام قليلة على زلزال بقوة 8,2 درجات ضرب جنوب البلاد في مطلع أيلول/سبتمبر موقعا حوالي مئة قتيل.

فرانس 24 / أ ف ب / رويترز

نشرت في : 20/09/2017