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أوروبا

بريطانيا: اعتقال مشتبه به ثالث في هجوم مترو لندن

© أ ف ب | رجال إطفاء وعمال إغاثة أمام محطة بارسونز غرين بلندن 15 أيلول/سبتمبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/09/2017

أفادت شرطة لندن أنه تم الثلاثاء اعتقال مشتبه به ثالث في تفجير مترو لندن الذي وقع الأسبوع الماضي وأسفر عن جرح العشرات.

اعتقلت الشرطة البريطانية الثلاثاء مشتبها به ثالثا في تفجير مترو لندن الذي وقع الأسبوع الماضي وأدى إلى جرح ثلاثين شخصا، حيث تضمن بيان صادر عن شرطة لندن أن رجال مكافحة الإرهاب اعتقلوا المشتبه به البالغ 25 عاما في مدينة نيوبورت في ويلز.

وتابع البيان أن "عملية تفتيش تجري في أحد العناوين في نيوبورت بعد تنفيذ عملية الاعتقال".

ويذكر أن الاعتداء الخامس في المملكة المتحدة في الأشهر الستة الأخيرة، جرى في عربة قطار في ساعة الذروة في حوالي الساعة 08,20 (07,20 ت غ) بمحطة بارسونز غرين الواقعة في حي ميسور جنوب غرب لندن، بتفجير عبوة يدوية الصنع، وأدى إلى إصابة 30 شخصا.

وبحسب الشرطة البريطانية فإن جهاز توقيت العبوة لم يعمل بالشكل الصحيح. وكانت الشرطة أوقفت صباح السبت شابا يبلغ 18 عاما في محطة المغادرة في مرفأ دوفر للاشتباه بضلوعه في الاعتداء.

كما أعلنت الشرطة الأحد توقيف مشتبه به يبلغ 21 عاما في هاونسلو بضاحية لندن الغربية قرابة الساعة 23,50 (22,50 ت غ) السبت.

وقال دين هايدون قائد وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة "هذا التحقيق يتقدم بسرعة"، مؤكدا تسجيل نشاط كبير منذ اعتداء الجمعة، مضيفا "يجري المحققون تحقيقات مكثفة للتوصل إلى الحقائق كاملة وراء الاعتداء".

وتتابع الشرطة عمليات التفتيش في مبنى تجاري في هاونسلو ومقرين سكنيين في ساري في جنوب شرق المملكة المتحدة.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 20/09/2017

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