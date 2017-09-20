الرئيس الفرنسي يعتبر أن الروهينغا يتعرضون لـ"إبادة جماعية" في بورما

قال الرئيس الفرنسي الأربعاء في مقابلة مع قناة "تي إم سي" التلفزيونية الفرنسية إن العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش البورمي ضد أقلية الروهينغا المسلمة تعد "إبادة جماعية"، وأكد أن بلاده ستحرك في مجلس الأمن لإدانتها، ولإعطاء المجال لتحرك ملموس بشأنها. وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من وصفه لما يتعرض له الروهينغا بالـ"تطهير العرقي" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش البورمي ضد أقلية الروهينغا المسلمة بأنها "عملية إبادة"، وذلك غداة وصفه من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ما تتعرض له هذه الأقلية بـ"التطهير العرقي".

وقال ماكرون الموجود في نيويورك في مقابلة مع قناة "تي إم سي" التلفزيونية الفرنسية أن باريس "ستتخذ المبادرة مع العديد من شركائها في مجلس الأمن" من أجل أن تدين الأمم المتحدة "هذه الإبادة الجماعية الجارية، هذا التطهير العرقي، وأن نتمكن من التحرك بطريقة ملموسة".

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وكان ماكرون قد ندد الثلاثاء من على منبر الأمم المتحدة بـ"التطهير العرقي" الذي يتعرض له الروهينغا الذين فر أكثر من 400 ألف منهم في الأسابيع الأخيرة من بورما ولجؤوا إلى بنغلادش. لكنه في تصريحاته الأربعاء وصف ما يجري بأنه إبادة.

وقال "بشأن بورما علينا أن ندين التطهير العرقي الجاري وأن نتحرك (..) من خلال المطالبة بوقف العنف وبالسماح بالتدخل الإنساني (...) وحين تدين الأمم المتحدة، ينجم عن ذلك عواقب يمكن أن تحدد إطارا لتدخل في إطار الأمم المتحدة". وتابع "سندين (...) مع العديد من الشركاء في مجلس الأمن، هذه الإبادة الجارية وهذا التطهير العرقي، وسنتحرك بشكل ملموس".

وأرسلت بنغلادش الأربعاء قوة من الجيش إلى جنوب البلاد لإدارة مساعدة مئات آلاف اللاجئين الروهينغا.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 20/09/2017