الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وقفة مع الحدث

الاتفاق النووي الإيراني: ماذا لو انسحبت واشنطن؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل يصمد الاتفاق النووي الإيراني أمام دونالد ترامب؟

للمزيد

حوار

عمر بروكسي: كواليس "جمهورية صاحب الجلالة"

للمزيد

وقفة مع الحدث

بورما.. نحو التهدئة؟

للمزيد

رياضة 24

باريس تحظى باستضافة الألعاب الأولمبية بعد قرن من الانتظار

للمزيد

ريبورتاج

سكان عاصمة ساحل العاج يشكلون لجانا لحماية أنفسهم من العصابات

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

أونغ سان سوتشي.. جائزة نوبل ومجزرة

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

هل بدأ صراع النجوم بين كافاني ونيمار في باريس سان جرمان؟

للمزيد

ريبورتاج

فضاءات العمل المشترك تشكل أفقا جديدا لمشاريع الشباب التونسي

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أمريكا

توقيع معاهدة في الأمم المتحدة تحظر السلاح النووي في ظل مقاطعة القوى النووية

© أ ف ب | الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال حفل توقيع المعاهدة في مقر المنظمة الدولية في 20 أيلول/سبتمبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/09/2017

وقعت نحو 50 دولة الأربعاء معاهدة تحظر السلاح النووي تعتبر أبعادها رمزية بسبب مقاطعة القوى النووية الكبرى لنصها. وستدخل حيز التنفيذ فور مصادقة الدول الخمسين عليها. ولم تشارك أي من الدول التسع التي تملك السلاح النووي في المفاوضات التي سبقت إعداد المعاهدة.

وقعت نحو 50 دولة في مقدمتها البرازيل الأربعاء معاهدة تحظر السلاح النووي تعتبر أبعادها رمزية بسبب مقاطعة القوى النووية الكبرى لهذا النص.

والمعاهدة التي أعدت خلال بضعة أشهر اعتمدتها في تموز/يوليو 122 دولة في الأمم المتحدة إثر مفاوضات قادتها النمسا والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا ونيوزيلاندا. وستدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليها من قبل الدول الخمسين.

ولم تشارك أي من الدول التسع التي تملك السلاح النووي - الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل- في المفاوضات.

وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسميا حفل التوقيع في الأمم المتحدة واصفا المعاهدة بأنها تشكل حجر زاوية في جهود نزع الأسلحة النووية لكنه أقر في الوقت نفسه بأنه لا يزال يلزم المزيد من العمل لكي يتخلص العالم من مخزونه البالغ 15 ألف رأس نووي. وقال غوتيريش "يجب أن نواصل هذا الطريق الصعب نحو القضاء على الترسانات النووية".

وكان الرئيس البرازيلي ميشال تامر أول الموقعين على المعاهدة خلال حفل نظم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتي ذلك غداة تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بتدمير كوريا الشمالية بالكامل" إذا اضطرت الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها أو عن حلفائها.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 20/09/2017

  • الأمم المتحدة

    في أول خطاب له بالأمم المتحدة.. الرئيس الفرنسي يقدم رؤيته حول قضايا دولية

    للمزيد

  • الأمم المتحدة

    ترامب يهدد كوريا الشمالية بـ"تدميرها بالكامل" إذا اضطرت الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها

    للمزيد

  • الأمم المتحدة

    الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بورما بوقف عملياتها العسكرية ضد الروهينغا

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي