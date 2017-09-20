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الشرق الأوسط

الرئيس الإيراني يدافع عن الاتفاق النووي ويؤكد أن بلاده سترد على انتهاكه

© أ ف ب | الرئيس الإيراني حسن روحاني في الأمم المتحدة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/09/2017

دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء عن الاتفاق النووي المبرم بين بلاده والدول الكبرى، معتبرا أنه لا يمكن أن يعود القرار بشأنه "لدولة أو اثنتين" بعد أن تم اعتماده في قرار لمجلس الأمن. كما قال روحاني إن طهران ستبقى ملتزمة بالاتفاق وسترد "بحزم" على أي انتهاك له.

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده تحترم الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الكبرى، لكنه حذر من أنها سترد "بحزم" في حال تم انتهاك هذا الاتفاق.

وقال روحاني "لم نخدع أحدا، ولم نكن غير نزيهين" في تطبيق الاتفاق، لكن طهران "سترد بحزم" على أي انتهاك للاتفاق، فيما تتزايد التهديدات الأمريكية بالانسحاب من الاتفاق.

ودافع روحاني عن الاتفاق المبرم بين بلاده والقوى الكبرى، معتبرا أنه مدعوم دوليا ولا يمكن أن يعود القرار بشأنه "لدولة أو اثنتين".

وقال إن الاتفاق "رحبت به المجموعة الدولية واعتمدته كجزء من القرار 2231" الصادر عن مجلس الأمن، مضيفا "بصفته كذلك إنه يخص المجموعة الدولية بأسرها وليس مجرد دولة أو اثنتين".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 20/09/2017

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