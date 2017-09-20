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رياضة

وسائل إعلام: شرط جزائي بمليار يورو في عقد بنزيمة الجديد مع الريال

© أ ف ب/ أرشيف | لاعب ريال مدريد كريم بنزيمة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/09/2017

أعلن ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الأربعاء أن لاعبه الفرنسي كريم بنزيمة قد وقع عقدا جديدا مع الفريق مدته ثلاث سنوات، وقد ذكرت وسائل إعلام إسبانية إن العقد الجديد يتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو، وهو ما يقدر بنفس الشرط الجزائي الموجود في عقد زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو.

قالت وسائل إعلام إسبانية اليوم الأربعاء إن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وقع عقدا جديدا يتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو (1,2 مليار دولار).

وأعلن ريال بطل إسبانيا ودوري أبطال أوروبا أن بنزيمة وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات ليمدد عقده الحالي الذي كان ينتهي بنهاية الموسم المقبل وسيستمر اللاعب بذلك مع الفريق حتى 2021.

وانضم بنزيمة إلى زملائه بالفريق مارسيلو وإيسكو وداني كاربخال الذين وقعوا على عقود جديدة خلال الأيام القليلة الماضية وتضمنت شروطا جزائية ضخمة لتجنب تكرار موقف نيمار برحيله عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان عن طريق دفع الشرط الجزائي.

وغضب برشلونة، غريم ريال مدريد، عندما دفع باريس سان جرمان 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار ما سمح للمهاجم البرازيلي بالانتقال للنادي الفرنسي منذ أسابيع قليلة.

ويفرض القانون في إسبانيا وجود شروط جزائية في العقود ويستخدم ريال مدريد ذلك في تأمين لاعبيه البارزين بشروط جزائية ضخمة. وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن الشرط الجزائي لبنزيمة يعادل الموجود في عقد زميله كريستيانو رونالدو. ولم يتسن لريال مدريد التعليق على الفور على تفاصيل العقد.

ويعني العقد الجديد للمهاجم الفرنسي، الغائب عن المباريات بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، أنه سيقضي أكثر من عشر سنوات في مدريد حيث بات ضمن التشكيلة الأساسية للفريق منذ انضمامه في 2009.

وشارك بنزيمة في 247 مباراة في الدوري مع ريال وسجل 122 هدفا وأصبح ثالث أكبر هدافي دوري أبطال أوروبا، من اللاعبين الحاليين غير المعتزلين، بعد رونالدو وليونيل ميسي.

فرانس24/رويترز

نشرت في : 20/09/2017

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