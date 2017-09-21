أردوغان: تركيا ستنشر قوات في إدلب بسوريا في إطار اتفاق "عدم التصعيد"

أعلن الرئيس التركي، في مقابلة لرويترز الخميس، أن تركيا ستنشر قوات في منطقة إدلب بشمال سوريا، في إطار اتفاق "عدم التصعيد". وحذر أردوغان واشنطن من عواقب قرارها تسليح وحدات حماية الشعب الكردية التي تراها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لرويترز في مقابلة الخميس إن تركيا ستنشر قوات في منطقة إدلب بشمال سوريا، في إطار اتفاق "عدم التصعيد" الذي توسطت فيه روسيا الشهر الماضي.

وقال أردوغان، الذي يزور نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة شريك إستراتيجي لتركيا ويجب عليها طرد رجل الدين المقيم على أراضيها فتح الله غولن، الذي يتهمه أردوغان بتدبير محاولة انقلاب باءت بالفشل عام 2015.

وحذر أردوغان واشنطن من أن قرارها تسليح وحدات حماية الشعب الكردية، التي تقاتل تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، قد يضر واشنطن وحلفاءها في نهاية المطاف. وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي ينشط في تركيا.

وقال الرئيس التركي في المقابلة إنه يأمل في تحسين العلاقات السياسية مع ألمانيا، وأشاد بالمستشارة أنغيلا ميركل لامتناعها عن انتقاد تركيا وسياساتها.

وأضاف أن علاقات بلاده مع حلف شمال الأطلسي قوية برغم شرائها نظام الدفاعي الصاروخي إس-400 من روسيا.

فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 21/09/2017