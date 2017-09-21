الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

العراق - كاتالونيا: الانفصال كيف و لماذا؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

فرنسا.. اليمين المتطرف في مفترق طرق؟

للمزيد

تونس - باريس

حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية ضيف برنامج باريس - تونس

للمزيد

حدث اليوم

العراق - إقليم كردستان: الاستفتاء في موعده؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

الاتفاق النووي الإيراني: ماذا لو انسحبت واشنطن؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل يصمد الاتفاق النووي الإيراني أمام دونالد ترامب؟

للمزيد

حوار

عمر بروكسي: كواليس "جمهورية صاحب الجلالة"

للمزيد

وقفة مع الحدث

بورما.. نحو التهدئة؟

للمزيد

رياضة 24

باريس تحظى باستضافة الألعاب الأولمبية بعد قرن من الانتظار

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

أردوغان: تركيا ستنشر قوات في إدلب بسوريا في إطار اتفاق "عدم التصعيد"

© أ ف ب/ أرشيف | الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

نص فرانس 24

آخر تحديث : 21/09/2017

أعلن الرئيس التركي، في مقابلة لرويترز الخميس، أن تركيا ستنشر قوات في منطقة إدلب بشمال سوريا، في إطار اتفاق "عدم التصعيد". وحذر أردوغان واشنطن من عواقب قرارها تسليح وحدات حماية الشعب الكردية التي تراها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لرويترز في مقابلة الخميس إن تركيا ستنشر قوات في منطقة إدلب بشمال سوريا، في إطار اتفاق "عدم التصعيد" الذي توسطت فيه روسيا الشهر الماضي.

وقال أردوغان، الذي يزور نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة شريك إستراتيجي لتركيا ويجب عليها طرد رجل الدين المقيم على أراضيها  فتح الله غولن، الذي يتهمه أردوغان بتدبير محاولة انقلاب باءت بالفشل عام 2015.

وحذر أردوغان واشنطن من أن قرارها تسليح وحدات حماية الشعب الكردية، التي تقاتل تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، قد يضر واشنطن وحلفاءها في نهاية المطاف. وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي ينشط في تركيا.

وقال الرئيس التركي في المقابلة إنه يأمل في تحسين العلاقات السياسية مع ألمانيا، وأشاد بالمستشارة أنغيلا ميركل لامتناعها عن انتقاد تركيا وسياساتها.

وأضاف أن علاقات بلاده مع حلف شمال الأطلسي قوية برغم شرائها نظام الدفاعي الصاروخي إس-400 من روسيا.

فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 21/09/2017

  • سوريا

    سوريا: روسيا وإيران وتركيا تتفق على مراقبة منطقة خفض توتر في إدلب

    للمزيد

  • تركيا - العراق

    تركيا تنفذ مناورات عسكرية قرب الحدود العراقية قبيل استفتاء الاستقلال في كردستان

    للمزيد

  • العراق

    ريبورتاج: استفتاء كردستان العراق بين غضب حكومة تركيا وترحيب أكرادها

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي