خامنئي: خطاب ترامب في الأمم المتحدة خطاب "رعاة بقر و رجال عصابات"

وصف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي كلمة ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ "السخافة والبلاهة والاضطراب والبعد عن الواقع"، متهما ترامب باستخدام "لغة رعاة البقر ورجال العصابات". وكان ترامب قد هاجم إيران بشدة في خطابه الثلاثاء في نيويورك واصفا إياها بـ "الدولة المارقة" و"الديكتاتورية الفاسدة".

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، الخميس أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشديد اللهجة ضد طهران من منبر الأمم المتحدة هو خطاب "رعاة بقر ورجال عصابات".

ووصف خامنئي، بحسب ما ورد على موقعه الإلكتروني، كلمة ترامب بـ "السخافة والبلاهة والاضطراب والبعد عن الواقع"، معتبرا أن "لغة رعاة البقر ورجال العصابات" التي اتهم ترامب باستخدامها "لم تكن نابعة عن شجاعته بل عن انفعال وفشل وقصر نظر".

وتابع في كلمة ألقاها لدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة، إحدى هيئات الحكم في إيران، أن "ما قاله رئيس الولايات المتحدة لا يشرف الأمة الأمريكية، ونخب هذا البلد تشعر بالخزي لوجود رئيس مثل ترامب على رأسها، ولتصريحاته".

وقال إن "حقد" القادة الأمريكيين على إيران مرده "وجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودورها المؤثر الذي أسهم في إفشال مخططات أمريكا والكيان الصهيوني في المنطقة".

هاجم ترامب إيران بشدة، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء في نيويورك، فوصفها بـ "الدولة المارقة" و"الديكتاتورية الفاسدة".

علاقات متوترة بين البلدين

والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين إيران والولايات المتحدة منذ أزمة احتلال السفارة الأمريكية في طهران بعيد الثورة الإسلامية عام 1980. وحصل تقارب خلال الولاية الثانية للرئيس السابق باراك أوباما (2013-2017)، لكن مع وصول خلفه إلى البيت الأبيض عاد التوتر ليتصاعد بشكل متواصل.

ويهدد ترامب بسحب بلاده من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي وقعته طهران مع الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا في تموز/يوليو 2015.

وينص هذا الاتفاق على رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران لقاء ضمانات حول اقتصار برنامجها النووي على الاستخدامات المدنية.

وفي رده على ترامب، أعلن الرئيس الإيراني الأربعاء في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران "لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي نقض للاتفاق النووي".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 21/09/2017