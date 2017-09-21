بغداد تعلن بدء عملية استعادة مدينة الحويجة من الجهاديين

بدأت القوات العراقية معركة جديدة الخميس ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي بدء العمليات العسركية لطرد التنظيم المتطرف من مدينة الحويجة، أحد آخر معقلين له في البلاد.

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة مدينة الحويجة، واحدة من آخر معقلين لتنظيم "الدولة الإسلامية" في البلاد. وتضمن بيان للعبادي "مع فجر يوم عراقي جديد، نعلن انطلاق المرحلة الأولى من عملية تحرير الحويجة وفاءً لعهدنا لشعبنا بتحرير كامل الأراضي العراقية وتطهيرها من عصابات داعش الإرهابية".

وتقع الحويجة على بعد 230 كيلومترا شمال شرق بغداد و45 كيلومترا من مدينة كركوك الغنية بالنفط، وإلى الجنوب الشرقي من مدينة الموصل. ويسكنها حوالى 70 ألف نسمة يمثلون غالبية مطلقة من العرب السنة.

ووجه رئيس الوزراء تحية للقوات العراقية "بجميع صنوفها وتشكيلاتها وهي تخوض أكثر من معركة تحرير في وقت واحد وتحرز الانتصار بعد الانتصار، وها هي بشرى نصر جديد تلوح في الأفق بعون الله تعالى".

وقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في المكان بأن القوات العراقية بدأت عمليات قصف مدفعي، تزامنا مع تقدم الجيش باتجاه ناحية الشرقاط، جنوب غرب الحويجة.

ويأتي بدء العمليات العسكرية، بعد أقل من شهر من إعلان السلطات العراقية استعادة كامل محافظة نينوى في شمال العراق، والتي تضم مدينة الموصل وقضاء تلعفر، اللذين كانا أبرز معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/09/2017