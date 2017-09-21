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الشرق الأوسط

فيديو - اليمن: ثلاث سنوات على سيطرة الحوثيين وأنصار علي عبد الله صالح على صنعاء

© صورة ملتقطة من الشاشة

فيديو محمد فرحات

آخر تحديث : 21/09/2017

يحيي الحوثيون الخميس ما يسمونه العهد الثالث لثورة الحادي والعشرين من أيلول/سبتمبر. ففي مثل هذا اليوم دخلوا العاصمة اليمنية صنعاء وسيطروا على مقر الحكومة بعد أيام من معارك خاضوها بالتحالف مع الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

تجمع عشرات آلاف الحوثيين صباح الخميس في صنعاء للاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لسيطرتهم على العاصمة اليمنية، بحسب ما أفاد صحافيون في المكان. ورفع المتظاهرون أعلام اليمن في ميدان السبعين في وسط العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة فيما حلقت طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية فوق المدينة.

ويذكر أنه يوم الأحد 21 أيلول/سبتمبر 2014، تمكن الحوثيون في فترة الظهر وعبر تحرك عسكري سريع بمساندة من مناصري الرئيس السابق علي عبدالله صالح، من احتلال المباني الحكومية في صنعاء وإحكام السيطرة عليها دون مواجهة كبرى قبل تشكيل حكومة "الإنقاذ الوطني".

للمزيد: اشتباكات بين الحوثيين وأنصار صالح في صنعاء توقع قتلى

وقال عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة "الإنقاذ الوطني" أمام الحشد "من هذا الميدان المبارك سنحرر كافة أراضي اليمن". وندد "باحتلال مباشر سعودي إماراتي" في بعض محافظات البلاد، مشددا "أننا لن نتنازل عن تحرير أرضنا".

وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في البلد الفقير. فيما يسيطر الحوثيون على القسم الأكبر من محافظة تعز، ولكن ليس على كامل المدينة التي تسيطر القوات التابعة للحكومة اليمنية على القسم الأكبر منها.

وقتل في النزاع اليمني أكثر من ثمانية آلاف شخص، بينهم 1500 طفل على الأقل قضوا في عمليات قصف وغارات جوية، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/09/2017

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