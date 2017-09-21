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أمريكا

فرانس24 تطلق موقعها الإلكتروني باللغة الإسبانية

© فرانس 24 | يقوم فريق مؤلف من 32 صحفيا في بوغوتا، كولومبيا بإنتاج محتويات فرانس 24 باللغة الإسبانية

نص فرانس 24

آخر تحديث : 21/09/2017

أطلقت فرانس 24 الخميس موقعها الإلكتروني باللغة الإسبانية، قبل إطلاق القناة في 26 أيلول/سبتمبر 2017.

أصبحت قناة فرانس 24 متاحة بأربع لغات، فبعد الفرنسية والإنكليزية والعربية، انطلقت باللغة الإسبانية ابتداء من الخميس 21 أيلول/سبتمبر 2017.

وفضلا عن إسبانيا، فقد فتحت القارة الجنوبية أبوابها أمامنا، وصولا إلى الجزء الشمالي للقارة الأمريكية وإلى شوارع ومطاعم نيويورك حيث لا تسمع كثيرا "لغة سيرفانتيس".

ست ساعات من البرامج الأساسية في اليوم، وما هي إلا البداية. وابتداء من 26 أيلول/سبتمبر www.france24.com/es، مع التطبيق المحمول، وقناة اليوتيوب (قيد الإنشاء)، وفيس بوك، وتويتر، وإنستغرام، كلها متابعة من قبل فريق مؤلف من ثلاثين صحافيا في عاصمة كولومبيا بوغوتا، حول ألفارو سيرا، لتبث دائما بتوقيت أمريكا الجنوبية، وتتابع أيضا آخر التطورات في العالم.

فرانس 24 باللغة الإسبانية تهدف إلى الوصول، في نهاية المطاف، إلى أكبرعدد من الناطقين بهذه اللغة. ولا غنى عن الثقافة، والأخبار و"الـرؤية الفرنسية" للأحداث.

ولذلك نرحب بأبناء عمومنا (اللاتينيين) الذين سيثرون عائلتنا بطبيعة الحال.

تهانينا بوغوتا!

 

فرانس 24

نشرت في : 21/09/2017

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