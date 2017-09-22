إيران تعتزم تعزيز قدراتها العسكرية والبالستية رغم الانتقادات

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب، عزمه على تعزيز قدرات بلاده العسكرية والبالستية وأنه لن يستأذن أحدا في ذلك. وكان الرئيس الأمريكي ندد بالاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الست الكبرى، فيما دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تطبيق الاتفاق، لكنه يعتقد بأنه غير كاف.

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده تعتزم تعزيز قدراتها العسكرية والبالستية رغم انتقادات الولايات المتحدة وكذلك فرنسا، في خطاب ألقاه بمناسبة عرض عسكري نظم في ذكرى اندلاع الحرب الإيرانية العراقية عام 1980.

وقال روحاني في خطاب نقله التلفزيون الرسمي "شئتم أم أبيتم، سنعزز قدراتنا العسكرية الضرورية على صعيد الردع". مؤكدا "لن نطور صواريخنا فحسب، بل كذلك قواتنا الجوية والبرية والبحرية".

وأضاف: "لن نطلب إذنا من أحد من أجل الدفاع عن وطننا".

روحاني يعلن أن بلاده ستعزز قدراتها العسكرية

وطورت إيران في السنوات الأخيرة برنامجا بالستيا واسع النطاق يثير مخاوف الولايات المتحدة كما السعودية، خصمها الأكبر في المنطقة، وعدد من الدول الأوروبية منها فرنسا، إضافة إلى عدوها اللدود إسرائيل.

وتؤكد طهران أن برنامجها البالستي محض دفاعي. وردد روحاني "إن قوتنا العسكرية (...) ليست مصممة للتعدي على دول أخرى".

وندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الست الكبرى، منتقدا كذلك برنامج إيران البالستي.

في المقابل، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والدول الأوروبية الأخرى عن تطبيق الاتفاق النووي، لكنه رأى أن هذا الاتفاق غير كاف وأنه لا بد من إرغام إيران على الحد من برنامجها البالستي ومن نشاطاتها في المنطقة.

ورفض روحاني أي تغيير في موقف بلاده السياسي في المنطقة.

وقال: "شئتم أم أبيتم، سندافع عن الشعوب المستضعفة في اليمن وفلسطين وسوريا"، حيث تدعم إيران على التوالي نظام الرئيس بشار الأسد والتنظيمات الإسلامية الفلسطينية والمتمردين الحوثيين.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 22/09/2017