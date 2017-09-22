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الشرق الأوسط

السعودية تمنع داعية من الإمامة بعد أن قال إن النساء "بربع عقل"

© أ ف ب | ناشطة سعودية خلف المقود في الرياض 22 يونيو 2011

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/09/2017

أعلنت السلطات السعودية الجمعة أنها منعت الداعية سعد الحجري من الإمامة والخطابة وسائر الأنشطة الدعوية بسبب "إثارته للرأي العام" لقوله في محاضرة عن "مفاسد" قيادة المرأة السيارة إن النساء "بربع عقل".

منعت السلطات السعودية الجمعة الداعية سعد الحجري من الإمامة والخطابة وسائر الأنشطة الدعوية بسبب "إثارته للرأي العام" بعد أن صرح في محاضرة عن "مفاسد" قيادة المرأة السيارة أن النساء "بربع عقل".

وقالت إمارة منطقة عسير (جنوب المملكة) في بيان ان أمير المنطقة فيصل بن خالد "وجّه بمنع عضو الإفتاء في المنطقة الشيخ سعد الحجري من الإمامة والخطابة وجميع المناشط الدعوية بسبب إثارته للرأي العام خلال محاضرة ألقاها في أحد الجوامع التابعة لمحافظة خميس مشيط".

وأوضح البيان أن القرار اتحذ "تفاعلا مع ما تم نشره وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول المحاضرة التي ألقاها عضو الإفتاء تحت عنوان +عشرون مفسدة لقيادة المرأة للسيارة+ ، وماورد فيها من عبارات تثير الرأي العام، ووصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين".

وتابع أن "الإجراء يهدف إلى التصدي لكل مايثير الرأي العام، والحد من استغلال المنابر الدعوية لطرح آراء ووجهات نظر تسبب الجدل بين فئات المجتمع وتنتقص من قيمة الإنسان".

وحذر البيان من أن قرار المنع "سيشمل كل من يحاول استغلال المنابر والمناشط الدعوية لطرح أراء ووجهات نظر خاصة لا تخدم المصلحة الوطني".

وكان الشيخ الحجري قال في محاضرة إن "قيادة المرأة لسيارة فتنة وهي بنصف عقل (...) وإذا خرجت إلى السوق ينقص نصف (عقلها) فكم يبقى؟ ربع"، مضيفا "نطالب المرور بأن يتحرى لأنها لا تليق بها السياقة ولا تملك إلا ربعا".

والسعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية وتعتمد معايير اجتماعية صارمة، هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارات. كما تفرض المملكة على الإناث الحصول على موافقة ولي أمرهن، الوالد أو الأخ أو الزوج، قبل السماح لهن بالسفر أو الزواج او الدراسة.

لكنّ السعودية أدخلت قبل أشهر قليلة تعديلات على نظام "ولاية الرجل" على المرأة، أمرَت بموجبها باستثناء نشاطات منه، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، في خطوة طالبت ناشطات سعوديات باستكمالها عبر إلغاء هذا النظام برمته.

وفي إطار خطة اصلاح اقتصادية كبرى تحت مسمى "رؤية 2030"، تسعى السعودية إلى دفع أكبر عدد من النساء للعمل.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 22/09/2017

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