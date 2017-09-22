تونس: إنقاذ 78 مهاجرا قبالة سواحل الشابة

أنقذت وحدات البحرية التونسية 78 مهاجرا تونسيا على متن قارب تعطل قبالة سواحل مدينة الشابة كان متجها إلى إيطاليا، وظل تائها لمدة ثلاثة أيام قبل أن يتم العثور عليه. وزادت محاولات الهجرة السرية من السواحل التونسية هذا الصيف، بعد أن شددت الرقابة على السواحل الليبية.

قال الجيش التونسي، الجمعة، إن وحدات البحرية أنقذت في وقت متأخر الليلة الماضية 78 مهاجرا تونسيا، كانوا يبحرون على متن قارب متهالك باتجاه السواحل الإيطالية.

وكان القارب تعطل وتسربت إليه المياه قبالة سواحل مدينة الشابة، قبل أن تنتبه إليه قوات البحرية التي تمكنت من إنقاذ كل المهاجرين ومن بينهم امرأتان.

وقال بيان للجيش: "تمكنت وحدات بحرية تابعة لجيش البحر، مساء الخميس، من إنقاذ 78 مهاجرا غير شرعي من الجنسية التونسية (بينهم 2 إناث)، على بعد 70 كم شرق سواحل مدينة الشابة، كانوا على متن قارب تعرض إلى عطب وتسرب للمياه".

وأضافت: "كانت هذه المجموعة غادرت أحد السواحل التونسية في اتجاه إيطاليا، وظلت تائهة لمدة ثلاثة أيام قبل أن يتم العثور عليهم ونجدتهم".

وزادت محاولات الإبحار خلسة من السواحل التونسية هذا الصيف، بعد أن شددت جماعة مسلحة الرقابة على السواحل الليبية. ما أدى إلى انحفاض مفاجئ في محاولات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل الليبية طيلة الشهرين الماضيين.

وأعلنت السلطات المحلية خلال الأشهر الأخيرة إيقاف عشرات المراكب كانت تحاول الوصول للسواحل الأوروبية.

فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 22/09/2017