"محمد" الإسم الأكثر شعبية في بريطانيا عام 2016

كشف موقع "كوارتز" الأمريكي أن اسم محمد هو أكثر الأسماء المستعملة في إنكلترا وويلز بالنسبة للمولودين الجدد، على غير ما تضمنته الإحصاءات الرسمية في بريطانيا والتي لا تأخذ بعين الاعتبار أن هذا الاسم المترجم من العربية يكتب بطرق مختلفة باللاتينية.

يثير الإعلان عن ترتيب الأسماء الأكثر استخداما في البلدان الغربية الجدل سنويا. في المملكة المتحدة، نشر المكتب الوطني للإحصاء مؤخرا في أحدث بياناته أن اسم أوليفير هو أكثر اسم منح للمولودين الجدد عام 2016 في إنكلترا وويلز. لكن موقع "كوارتز" الأمريكي كشف أن هذا الإحصاء غير صحيح، وأن الإسم الأكثر شيوعا هو اسم محمد.

اسم محمد في الصدارة منذ عام 2011

واسم محمد الذي يكتب بطرق مختلفة باللاتينية يحتل المرتبة العاشرة في قائمة الأسماء العشرة الأكثر شعبية في إنكلترا وويلز، فهو يحتل المرتبة الثامنة بمجموع 3908 مولود العام الماضي، بعد هاري، جورج، جاك، جاكوب...

لكن وبالنظر إلى ترتيب المئة اسم الأكثر شعبية يصنف اسم محمد في المركز 31 و68 أيضا بكتابة مختلفة، وقد سمي به مجموع 7084 مولود، متقدما بفارق كبير على أوليفير (6236) مولودا، إلا أن فوارق الكتابة لم تؤخذ بعين الاعتبار.

وأضاف المكتب الإحصائي الوطني أن أوليفير هو "الاسم الأكثر شعبية للأبناء منذ عام 2013"، لكن هذا الرقم ليس دقيقا وفق ما أكدت "كوارتز". ويبين الرسم البياني، أن اسم محمد، بكتاباته المختلفة في الصدارة دائما.

يذكر أن شبكة "سي أن أن" الأمريكية أخذت بعين الاعتبار الخمس طرق المختلفة لكتابة اسم محمد باللاتينية، وخلصت إلى أنه في عامي 2011 و2012 كان محمد الاسم الأكثر شعبية في إنكلترا وويلز.

ويذكر أن الإسلام هو الدين الثاني الأكثر انتشارا في المملكة المتحدة وفقا لنتائج آخر تعداد وطني نشر في يناير/ كانون الثاني عام 2016. ويبلغ عدد السكان المسلمين في المملكة نحو ثلاثة ملايين شخص، يعيش غالبيتهم في إنكلترا وويلز. وأغلب المسلمين يطلقون اسم محمد على أول أبنائهم الذكور.

فرانس24

نشرت في : 22/09/2017